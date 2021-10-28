«Ситуация с авиаГСМ достигла пика» – SCAT предупредил о возможном росте цен на авиабилеты

Астана. 28 октября. КазТАГ – В трех городах ситуация с авиационными горюче-смазочными материалами дошла до пика, возможен рост цен на авиабилеты, сообщает пресс-служба авиакомпании SCAT.



«В настоящий момент запасы авиакеросина в компании достигли критического уровня. В трех городах ситуация дошла до своего пика: запасов авиационного топлива в Актау у компании достаточно лишь на ближайшие четыре дня, а в Актобе и столичном аэропорту- на два. Стараясь обеспечить стопроцентное выполнение расписания вылетов, но при этом не получая необходимых объемов авиатоплива, компания обнулила собственные запасы в большинстве аэропортов РК», - сообщили редакции КазТАГ в авиакомпании в четверг.



По данным авиаперевозчика, «рейсы из Нур-Султана, к примеру, могли быть приостановлены уже в этот вторник».



«SCAT смог предотвратить остановку вылетов, закупив небольшой объем топлива по двойному тарифу. Этого ресурса хватит лишь на два дня бесперебойного обеспечения авиасообщения. Важно понимать, что в самих аэропортах Актау, Актобе и Нур-Султана объемы авиакеросина так же исчерпаны. То есть, воздушные гавани этих городов в настоящий момент не смогут обеспечить перевозчиков ни при каких обстоятельствах», - подчеркнули в авиакомпании.



Как отметили в пресс-службе, «значительное снижение объемов производства авиационного топлива привело к тому, что авиаперевозчик не только недополучил необходимую норму, но и вынужден закупать мелкие объемы по завышенным ценам».



«Хуже же всего то, что эти объемы не только не способны обеспечить 100% бесперебойное выполнение расписания полетов, но и могут отразиться на стоимости перелетов, так как авиационное топливо занимает не менее 40% в стоимости билета. То есть, в конечном счете, больше всех страдает пассажир. Закуп авиационного топлива у иностранных экспортеров, в настоящий момент, так же не может быть обеспечен. Ввиду высокой потребности на собственных рынках. В сложившейся ситуации требуется срочное вмешательство правительства, для бесперебойной поставки авиационного топлива всем субъектам авиационного рынка Республики», - заключил SCAT.



Напомним, 21 октября КазТАГ опросил ряд крупных игроков авиационного рынка касательно ситуации с дефицитом авиатоплива и выяснил, что в аэропорту Нур-Султана запасов топлива осталось менее чем на 10 дней. Критической назвала ситуацию с топливом и авиакомпания Air Astana. Руководство аэропорта Караганды, комментируя ситуацию, отметило, что дефицит авиакеросина носит регулярный характер, подробно изложив свое видение причин нехватки авиатоплива. При этом, аэропорт Караганды закупает авиатопливо по Т400 тыс. за тонну. «КазМунайГаз» в оценке стоимости авиатоплива сослался на отраслевой обзор зарубежного СМИ, заявив, в Казахстане оптовая цена на авиатопливо крупных поставщиков нефти составляет Т229 тыс. за тонну.



Вместе с тем, о том, что в Казахстане наблюдается дефицит авиатоплива, КазТАГ сообщил еще 20 октября, а за два дня до этого – 18 октября редакция обратилась за комментариями касательно ситуации в министерство энергетики. Спустя неделю с момента обращения, ответ от минэнерго на тот запрос КазТАГ так и не получил и направил новый запрос в связи с тем, что крупнейшие аэропорты Казахстана ограничили заправку самолетов из-за дефицита авиатоплива. Ответ минэнерго, и то, охватывающий только ситуацию в аэропорту Нур-Султана, был получен 27 октября – лишь после того, как вышел соответствующий материал. 28 октября минэнерго дополнило свой комментарий, отказавшись признать угрозу срыва авиасообщений из-за дефицита авиаГСМ.