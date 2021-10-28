В Алматинской области массовая драка школьников, как сообщается, вылилась в «ночные беспорядки»





27 октября, по данным полиции, на территории школы в селе Пиджим в Алматинской области произошла массовая драка, в результате которой госпитализирован 16-летний подросток.В социальных сетях также распространились кадры шествия из нескольких десятков человек и предполагаемых погромов. В описании к одному из видео говорится, что днем 27 октября центральную районную больницу из школы села Пиджим с телесными повреждениями поступил 16-летний подросток.По данным департамента полиции Алматинской области, причиной драки между подростками послужила словесная перепалка, возникшая между двумя учениками 9-го и 10-го классов.«По данному факту зарегистрировано уголовное дело по части 2 статьи 106 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении двух или более лиц») уголовного кодекса. Все участники конфликта установлены. В настоящее время состояние пострадавшего стабильное, ему оказана необходимая медицинская помощь», — говорится в заявлении пресс-службы департамента полиции.Согласно информации полиции, аким района, старейшины и начальник департамента полиции Алматинской области провели «встречи и разъяснительную работу» с жителями села. В ведомстве заверили, что «в настоящее время ситуация стабильная и находится под контролем».В распространенных в социальных сетях видеороликах показана драка на школьном дворе с участием десятков учащихся. В описании к этим видео говорится, что это «драка школьников в селе Пиджим». На кадрах взрослые, предположительно учителя, по всей видимости, пытаются разнять дерущихся.В Сети также распространились видео о «ночных беспорядках», на которых видно шествие из нескольких десятков человек. Голос за кадром говорит, что события происходят в селе Пиджим. «Уйгуры, казахи. Все здесь», — говорит он. Получить независимое подтверждение пока не удалось, однако, судя по некоторым кадрам, повреждено имущество жителей. На одном из видео говорится, что пострадал один из магазинов. На видео видны десятки людей возле магазина «Gó͘zál» и подъезжающие к месту полицейские автомобили. Полиция не сообщила подробностей происходившего в ночное время. По данным местных СМИ, в село Пиджим стянуты полицейские из соседних районов, в селе организовано патрулирование.