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Когда казахстанцам идти на ревакцинацию? У Минздрава нет никакого плана

Просмотров:278 Опубликовано: Сегодня, 13:04
Когда казахстанцам идти на ревакцинацию? У Минздрава нет никакого плана
Иллюстративное фото
От разработчиков вакцин, применяемых в Казахстане, нет официальной информации о ревакцинации против КВИ, заявили в Минздраве.

Что случилось. В Минздраве сообщили, что вопрос проведения массовой ревакцинации находится на рассмотрении. Когда она может начаться, в ведомстве не знают.

Всё на стадии рассмотрения. 18 октября редакция informburo.kz направила в Минздрав запрос, посвящённый процедуре ревакцинации, чтобы детально разъяснить читателям механизм получения третьей дозы препарата против Covid-19. Ответ, подписанный вице-министром здравоохранения и главным санврачом РК Ерланом Киясовым, был получен 10 дней спустя, однако в нём нет практически никакой информации по поставленным вопросам.

Цитируем некоторые ответы ведомства:

"На сегодня вопрос установления сроков завершения ревакцинации населения, прошедшего курс вакцинации двумя компонентами, находится на стадии обсуждения".
"На сегодняшний день вопрос проведения массовой ревакцинации после проведения ревакцинации лиц из группы риска находится на рассмотрении".
"На сегодняшний день министерством определяется количество подлежащих лиц ревакцинации и объём вакцин, необходимых для проведения ревакцинации".

Делать тест на антитела или нет. Ранее в Минздраве сообщили, что люди, которые сдадут тест на антитела и получат результат об их отсутствии, смогут получить третью дозу вакцины вместе с группой риска. Однако в ответе на запрос Минздрав не только не указал, каким должен быть этот показатель антител, но и заявил, что тесты на антитела не дают точных данных.

"В настоящий момент не существует утверждённого маркера (определённого защитного уровня антител) и отсутствуют данные о количестве антител, вырабатываемых организмом человека после перенесённой болезни КВИ. Работы по выработке такого параметра находятся на стадии исследований и пока не приняты, в том числе Всемирной организацией здравоохранения", – отметили в ведомстве.

Также в ответе отмечается, что гуморальный иммунный ответ – сложный механизм. Зачастую бывает так, что иммунитет выработался, а антитела в периферической крови могут и не выявиться.

"Поэтому, если человек хочет пройти лабораторное исследование на выявление антител, важно знать, какие реагенты используются для их определения. Основную роль при формировании иммунного ответа играют не столько антитела, сколько образование так называемых клеток памяти Б-лимфоцитов и Т-лимфоцитов, которые образуются в организме после вакцинации. Как только вирус попытается проникнуть в организм, они сразу начинают противодействовать ему, то есть начинают вырабатывать специальные антитела и нейтрализовать данный вирус", – сообщили в Минздраве.

Также отмечается, что имеющиеся в настоящий момент тест-системы для определения клеточного иммунитета не могут использоваться в широком обороте из-за отсутствия достоверных данных по интерпретации результатов исследования (длительность защиты, её выраженность и степень устойчивости иммунной системы к ответу на мутации вируса).

"Перекрёстная" ревакцинация – будет ли эффект. В запросе был указан вопрос о том, почему тем, кто привился "Спутником V", рекомендуют привиться инактивированной вакциной и наоборот, будет ли эффективна прививка двумя одинаковыми вакцинами и какие комбинации вакцин показали наилучшую эффективность. Однако в Минздраве вновь ушли от прямого ответа.

"На сегодня на мировом уровне отсутствуют чёткие рекомендации относительно данного вопроса. Кроме того, от разработчиков вакцин против КВИ, применяемых в Казахстане, отсутствует официальная информация касательно ревакцинации против КВИ, тактики использования разных вакцин для курса вакцинации и ревакцинации", – говорится в ответе.

Почему это важно знать. Вопрос ревакцинации волнует каждого привитого против Covid-19 казахстанца. Ранее вице-премьер Ералы Тугжанов сообщал, что до конца года ревакцинацией планируется охватить 800 тысяч человек, в 2022 году – 2 млн граждан. Как быть остальным – непонятно. Ответ Минздрава об антителах вызывает ещё больше вопросов. Непонятно, зачем Минздрав даёт возможность в числе первых пройти ревакцинацию людям с низким уровнем антител, если этот показатель ни о чём не говорит. Неясно и то, на основе чего было принято решение о "перекрёстной" вакцинации, если никаких данных от разработчиков вакцин нет.

На пресс-конференциях представители Минздрава также часто отвечают общими фразами. Отсутствие определённости и чётких ответов на задаваемые вопросы становится почвой для неверных интерпретаций, домыслов и фейков, которые и так заполонили соцсети и мессенджеры.


Источник: informburo.kz
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Комментарии ( 2 )

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-3
  • Kitcat
  • babe
  • Галина63
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Pinochet
 diger (Посетители) Сегодня, 13:53
Pinochet,Сейчас греют тему, потом согреют бюджет для этого. Везде финансы, и их желающие поживиться на этом, а простой народ трясётся, опять башлять бабосы...
 
-4
  • Kitcat
  • babe
  • Галина63
  • Альфарий
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • diger
 Pinochet (Посетители) Сегодня, 13:16
шапито с этими вакцинациями и ревакцинациями rofl
да дайте вы возможность идейным любителям жыжы обколоться ею до ******* lol
жалко вам чтоли?
 
 

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