В России поступил в продажу смартфон от Ростеха с защитой от сбора данных

"Трастфон" можно купить за 18,99 тыс. рублей.



Российский смартфон "трастфон" с защитой от сбора личных данных поступил в продажу в "М.Видео - Эльдорадо", говорится в сообщении ретейлера в четверг.



"Группа М.Видео - Эльдорадо совместно со "СмартЭкоСистема" ("дочка" НИИ "Масштаб", входящего в госкорпорацию "Ростех" - прим. ТАСС) запускает премьерные продажи российского смартфона для безопасного общения AYYA T1, предназначенного как для корпоративного сектора, так и для рядовых пользователей, которые заботятся о сохранности персональных данных", - говорится в сообщении.



Смартфон AYYA T1 оснащен экраном диагональю 6,55 дюйма с защитным стеклом, двойной основной (12 и 5 МП) и одинарной фронтальной (13 МП) камерами, располагает производительным процессором Helio P70, аккумулятором емкостью 4000 мАч и 4 Гб оперативной памяти. При этом девайс имеет функции для обеспечения высокого уровня конфиденциальности и исключения несанкционированного сбора информации камерами и микрофонами - достаточно нажать кнопку слева на боковой грани устройства. При этом пользователь продолжит принимать входящие звонки, сообщения и имеет доступ в интернет, отмечают в компании.



Девайс "трастфон" поддерживает сети мобильной связи стандартов 2G/3G и LTE, возможна одновременная работа двух SIM-карт. В девайс интегрирован модуль NFC и сканер отпечатка пальца.



На устройство предустанавливается пакет российского ПО. Работает под управлением ОС Android 11, позднее будет представлено исполнение устройства на базе отечественной ОС. Цена устройства составляет 18,99 тыс. рублей, добавляется в материале.



По оценке "М.Видео - Эльдорадо", за девять месяцев 2021 года российский рынок смартфонов достиг порядка 500 млрд рублей, объем штучных продаж составил порядка 21,5 млн устройств. Порядка четверти проданных устройств пришлось на ценовой диапазон от 15 до 30 тыс. рублей, по объему выручки на рынке на него приходится 20%. Смартфоны с поддержкой NFС для бесконтактных платежей составляют 70% от штучных продаж, доля девайсов с технологиями биометрической аутентификации занимают 87%, отмечается в сообщении.



28 октября газета "Коммерсантъ" сообщила, что смартфон с возможностью защиты персональных данных, произведенный структурами "Ростеха", поступил в продажу в розницу в "М.Видео - Эльдорадо". По данным газеты, гаджет планируется поставлять в Минобороны. Телефон разработан под российский процессор и операционную систему, но пока они иностранные. Так что устройство нельзя считать защищенным, говорят эксперты, а сходные китайские смартфоны вдвое дешевле.