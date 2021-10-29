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Суд вынес приговор по делу о гибели 60 человек в торговом центре «Зимняя вишня»

Просмотров:756 Опубликовано: Сегодня, 11:06
Суд вынес приговор по делу о гибели 60 человек в торговом центре «Зимняя вишня»
Фото: Максим Серков / NGS42.RU. Подсудимые на одной скамье: Юлия Богданова, Надежда Судденок, Сергей Антюшин и Георгий Соболев
Кемеровский суд огласил приговоры участникам уголовного дела о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня». Самый большой срок получила экс-директор компании — собственника ТРЦ Юлия Богданова — ей дали 14 колонии. По версии обвинения, Богданова организовала ОПГ, чтобы создать видимость соблюдения правил пожарной безопасности в торговом центре. 11 лет получил технический директор ТРЦ Георгий Соболев. 13,5 лет — генеральной директор основного арендатора Надежда Судденок, которая не проконтроллировала, чтобы все сотрудники торгового центра знали, как действовать при пожаре.

Охранник торгового центра Сергей Антюшин, который, по версии следствия, не следил за мониторами и не нажал тревожную кнопку, приговорен к восьми годам колонии. Глава компании по обслуживанию противопожарной системы в «Зимней вишне» Игорь Полозиненко осужден на 6,5 лет колонии. Инженер противопожарной системы в ТРЦ Алексанр Никитин приговорен к 5,5 годам колонии. Руководитель тушения пожара Андрей Бурсин получил шесть лет колонии. Пожарный Сергей Генин приговорен к пяти годам колонии за халатность при тушении торгового центра.
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Трагедия в Кемерове произошла три с половиной года назад. Во время пожара в торговом центре сигнализация и системы пожаротушения не сработали, охранники не знали, как организовать эвакуацию, аварийные выходы были закрыты или завалены хламом арендаторов. В одном из залов кинотеатра, где в этот момент шел мультфильм, эвакуация проведена не была — зрители узнали о пожаре, когда сеанс закончился. В этот момент за дверями зала уже было задымление и жар. Та же ситуация оказалась за дверями эвакуационного выхода, которые были заперты, но замок удалось сломать. В результате люди оказались заперты и пытались дождаться подмоги, но пожарные не смогли к ним пробраться из-за нулевой видимости. В результате в пожаре погибли 60 человек, 37 из них — дети.


Источник: e1.ru
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Комментарии ( 2 )

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diger (Посетители) Сегодня, 12:29
Я такого жёсткого приговора ещё не слышал, но другим будет уроком, как нужно относится к своим обязанностям.
 
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Pinochet (Посетители) Сегодня, 11:37
суд начал оглашать в начале ноября.

исправьте, пожалуйста. до ноября еще три дня
 
 

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