Суд вынес приговор по делу о гибели 60 человек в торговом центре «Зимняя вишня»

Кемеровский суд огласил приговоры участникам уголовного дела о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня». Самый большой срок получила экс-директор компании — собственника ТРЦ Юлия Богданова — ей дали 14 колонии. По версии обвинения, Богданова организовала ОПГ, чтобы создать видимость соблюдения правил пожарной безопасности в торговом центре. 11 лет получил технический директор ТРЦ Георгий Соболев. 13,5 лет — генеральной директор основного арендатора Надежда Судденок, которая не проконтроллировала, чтобы все сотрудники торгового центра знали, как действовать при пожаре.



Охранник торгового центра Сергей Антюшин, который, по версии следствия, не следил за мониторами и не нажал тревожную кнопку, приговорен к восьми годам колонии. Глава компании по обслуживанию противопожарной системы в «Зимней вишне» Игорь Полозиненко осужден на 6,5 лет колонии. Инженер противопожарной системы в ТРЦ Алексанр Никитин приговорен к 5,5 годам колонии. Руководитель тушения пожара Андрей Бурсин получил шесть лет колонии. Пожарный Сергей Генин приговорен к пяти годам колонии за халатность при тушении торгового центра.

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Трагедия в Кемерове произошла три с половиной года назад. Во время пожара в торговом центре сигнализация и системы пожаротушения не сработали, охранники не знали, как организовать эвакуацию, аварийные выходы были закрыты или завалены хламом арендаторов. В одном из залов кинотеатра, где в этот момент шел мультфильм, эвакуация проведена не была — зрители узнали о пожаре, когда сеанс закончился. В этот момент за дверями зала уже было задымление и жар. Та же ситуация оказалась за дверями эвакуационного выхода, которые были заперты, но замок удалось сломать. В результате люди оказались заперты и пытались дождаться подмоги, но пожарные не смогли к ним пробраться из-за нулевой видимости. В результате в пожаре погибли 60 человек, 37 из них — дети.