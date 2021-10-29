Садоводы Жамбылской области получили богатый урожай, который некому собрать

Яблоневый сад в поселке Кумтиын в Жамбылской области разбили всего четыре года назад, но саженцы, завезенные из Нидерландов, и современные методы ухода, включая капельное орошение, уже дают богатые плоды. К сбору плодов привлекают по 40 человек в день, но рук все равно не хватает, и садоводы боятся потерять часть урожая.



На участке в 50 гектаров работают в основном местные жители. В день они собирают по 2-3 тонны плодов.



"Около 30 процентов яблок падает на землю. Черви их не едят. Выставлять на продажу такие плоды мы не можем. Их называют падалицей. Упавшие яблоки необходимо отправлять на переработку, но перерабатывающих цехов нет. Поэтому мы делаем акцент на сборе яблок с деревьев и их сортировке", - сообщила садовод Улбала Айтбайкызы.



В хозяйстве также не хватает перерабатывающего цеха и складов для хранения. Спрос на продукцию небольшой. Оптовики предлагают невысокие цены, которые не окупают затраты на хранение, и садоводы несут убытки. Средств на запуск производства у них нет. При этом в этому саду планируют собрать 300 тонн яблок.



"В 2019 году по государственной поддержке получили субсидии. На содержание сада и капельное орошение было выделено 70 миллионов тенге. Планировалось открытие цеха по выпуску яблочного сока. Мы сообщили это ответственным специалистам. Но нам ответили, что сначала необходимо покрыть лизинговые долги, а уже после думать о строительстве", - рассказал и. о. руководителя районного отдела сельского хозяйства Самат Жарасбаев.



Всего в Жамбылском районе 616 гектаров яблоневых садов. Из них 237 гектаров - интенсивные.