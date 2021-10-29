У казахстанцев будут отбирать невакцинированных детей? Ответ Минобразования

В казахстанских школах не проводят принудительную вакцинацию от коронавируса, напомнили в профильном министерстве
НУР-СУЛТАН, 29 окт — Sputnik. Казахстанцы получают рассылку в мессенджерах о том, что с 1 ноября текущего года в Казахстане начнет действовать закон, позволяющий отбирать детей из семей, основываясь на их статусе вакцинации.
Информацию опровергли в министерстве образования и науки, сообщает StopFake.
"Информация не соответствует действительности. Подобного законопроекта не существует. В школах не будут проводить принудительную вакцинацию детей. Школы предоставляют образование детям, помогают в социализации. О проведении вакцинации без согласия родителей не идет и речи. Просим казахстанцев не верить ложной информации, распространяемой отдельными гражданами для создания резонанса в социальных сетях", — сообщила пресс-секретарь Минобразования Молдир Абдуалиева. Ранее пользователи социальных сетей уже распространяли похожие фейки. Они писали, что детей будут отбирать за опоздания в школу и прогулки в одиночестве, а за отказ от вакцинации детей родителей будут помещать в психиатрические клиники.
Казахстанцев призывают не поддаваться на подобные провокации и доверять официальным источникам информации.
Отметим, что в Казахстане рассматривается вопрос вакцинации детей от коронавируса вакциной Pfizer, которая поступит в Казахстан в этом году. Вакцинация добровольная и будет проводиться только с согласия родителей ребенка. Об этом неоднократно заявляли в министерстве здравоохранения.
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.