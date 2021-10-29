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У казахстанцев будут отбирать невакцинированных детей? Ответ Минобразования

Просмотров:560 Опубликовано: Сегодня, 16:33
У казахстанцев будут отбирать невакцинированных детей? Ответ Минобразования
© Sputnik / Игорь Зарембо
В казахстанских школах не проводят принудительную вакцинацию от коронавируса, напомнили в профильном министерстве

НУР-СУЛТАН, 29 окт — Sputnik. Казахстанцы получают рассылку в мессенджерах о том, что с 1 ноября текущего года в Казахстане начнет действовать закон, позволяющий отбирать детей из семей, основываясь на их статусе вакцинации.

Информацию опровергли в министерстве образования и науки, сообщает StopFake.

"Информация не соответствует действительности. Подобного законопроекта не существует. В школах не будут проводить принудительную вакцинацию детей. Школы предоставляют образование детям, помогают в социализации. О проведении вакцинации без согласия родителей не идет и речи. Просим казахстанцев не верить ложной информации, распространяемой отдельными гражданами для создания резонанса в социальных сетях", — сообщила пресс-секретарь Минобразования Молдир Абдуалиева.
Ранее пользователи социальных сетей уже распространяли похожие фейки. Они писали, что детей будут отбирать за опоздания в школу и прогулки в одиночестве, а за отказ от вакцинации детей родителей будут помещать в психиатрические клиники.

Казахстанцев призывают не поддаваться на подобные провокации и доверять официальным источникам информации.

Отметим, что в Казахстане рассматривается вопрос вакцинации детей от коронавируса вакциной Pfizer, которая поступит в Казахстан в этом году. Вакцинация добровольная и будет проводиться только с согласия родителей ребенка. Об этом неоднократно заявляли в министерстве здравоохранения.


Источник: Спутник
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