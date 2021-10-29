Ученики НИШ провели акцию после суицида школьника

Фотографии школьников в юбках распространились в социальных сетях.Ранее сообщалось о гибели ученика 8-го класса Назарбаев интеллектуальной школы. В сети появились слухи о том, что трагический случай произошел после того, как подросток пришел на школьный бал в юбке. В школе при этом заявляли, что информация о юбке недостоверна.Между тем блогер Дарига Джанабаева опубликовала в Instagram пост о недостатках казахстанской системы образования, заявив о давлении со стороны педагогов на школьников.Также редакция Tengrinews.kz получила заявление от пресс-службы НИШ."Автономная организация подтверждает факт несчастного случая, который произошел с учеником Назарбаев интеллектуальной школы химико-биологического направления города Алматы 27 октября 2021 года в вечернее внеурочное время дома. Это большое горе не только для семьи, но и для друзей, одноклассников, учителей, всех, кто его знал. Просим с пониманием отнестись к трагедии, чувствам родных и близких, к памяти ребенка, не создавать из несчастного случая информационного повода, воздержаться от публикации недостоверных данных.Мы уважаем позицию школьников, которые поддерживают память ученика", - говорится в сообщении.В школе отмечают, что сейчас ведется следствие. При этом информацию о давлении на ученика и проблемах в школе там называют неправдой."В интересах несовершеннолетнего ребенка мы не можем разглашать дополнительную информацию и давать комментарии", - добавили в НИШ.