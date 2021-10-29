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Ученики НИШ провели акцию после суицида школьника

Просмотров:40 Опубликовано: Сегодня, 18:50
Ученики НИШ провели акцию после суицида школьника
Фото:instagram.com/d_rulesa
Фотографии школьников в юбках распространились в социальных сетях.


Ранее сообщалось о гибели ученика 8-го класса Назарбаев интеллектуальной школы. В сети появились слухи о том, что трагический случай произошел после того, как подросток пришел на школьный бал в юбке. В школе при этом заявляли, что информация о юбке недостоверна.

Между тем блогер Дарига Джанабаева опубликовала в Instagram пост о недостатках казахстанской системы образования, заявив о давлении со стороны педагогов на школьников.

Также редакция Tengrinews.kz получила заявление от пресс-службы НИШ.

"Автономная организация подтверждает факт несчастного случая, который произошел с учеником Назарбаев интеллектуальной школы химико-биологического направления города Алматы 27 октября 2021 года в вечернее внеурочное время дома. Это большое горе не только для семьи, но и для друзей, одноклассников, учителей, всех, кто его знал. Просим с пониманием отнестись к трагедии, чувствам родных и близких, к памяти ребенка, не создавать из несчастного случая информационного повода, воздержаться от публикации недостоверных данных.

Ученики НИШ провели акцию после суицида школьника

Ученики НИШ провели акцию после суицида школьника

Ученики НИШ провели акцию после суицида школьника



Мы уважаем позицию школьников, которые поддерживают память ученика", - говорится в сообщении.

В школе отмечают, что сейчас ведется следствие. При этом информацию о давлении на ученика и проблемах в школе там называют неправдой.

"В интересах несовершеннолетнего ребенка мы не можем разглашать дополнительную информацию и давать комментарии", - добавили в НИШ.


Источник: Tengrinews
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