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Депутаты ЗКО намерены в три раза сократить лимит отпуска питьевой воды жителям сел и повысить в десять раз тариф на воду

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 19:58
Депутаты ЗКО намерены в три раза сократить лимит отпуска питьевой воды жителям сел и повысить в десять раз тариф на воду
Во многих селах ЗКО появилась вода по централизованному водоснабжению.
Проект постановления маслихата ЗКО под названием «Об утверждении размера платы за один кубический метр поданной питьевой воды населению из особо важных групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения по Западно-Казахстанской области» 27 октября появился на сайте электронного правительства Egov.kz в разделе «НПА». До 10 ноября он открыт для публичного обсуждения, а далее он будет утвержден на очередной сессии депутатов маслихата.

Этот документ разработан управлением энергетики и жилищно-коммунального хозяйства.

Начальник отдела коммунального хозяйства Амангельды АШИКОВ сообщил, что проект постановления уже обсужден депутатами, размер лимитов и оплаты за воду с ними согласован.

Руководитель предприятия «Каменские групповые водоводы Сергей ДЕМЕНТЬЕВ считает, что следует стимулировать потребителей к рациональному потреблению воды. Но, вместе с тем, он удивлен столь резким, по его словам, сокращением лимита потребления — намного меньше, чем предписано в нормативах от правительства. Для сельского жителя, особенно в южных районах, где потребители получают воду из единственного источника – группового водовода, новые нормы потребления сильно ударят по карману, говорит он.

Как объясняет Дементьев, в июле правительство выпустило правила использования питьевой воды, в котором прописало лимит потребления — 140 литров на одного человека. Депутаты ЗКО и акимат области пошли дальше — они намерены установить для области лимит в 40 литров на человека.

— Новая норма очень низкая – сельская семья в нее не уложится, — объясняет Дементьев.

— В среднем потребление на одного человека идет порядка 70-80 кубометров воды. При ограничении лимита в три раза и новом тарифе, в пять раз дороже действующего, средняя семья будет платить, вместо нынешних 3200 тенге, 16 тысяч тенге.


Источник: Уральская Неделя
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