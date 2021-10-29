Депутаты ЗКО намерены в три раза сократить лимит отпуска питьевой воды жителям сел и повысить в десять раз тариф на воду

Проект постановления маслихата ЗКО под названием «Об утверждении размера платы за один кубический метр поданной питьевой воды населению из особо важных групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения по Западно-Казахстанской области» 27 октября появился на сайте электронного правительства Egov.kz в разделе «НПА». До 10 ноября он открыт для публичного обсуждения, а далее он будет утвержден на очередной сессии депутатов маслихата.



Этот документ разработан управлением энергетики и жилищно-коммунального хозяйства.



Начальник отдела коммунального хозяйства Амангельды АШИКОВ сообщил, что проект постановления уже обсужден депутатами, размер лимитов и оплаты за воду с ними согласован.



Руководитель предприятия «Каменские групповые водоводы Сергей ДЕМЕНТЬЕВ считает, что следует стимулировать потребителей к рациональному потреблению воды. Но, вместе с тем, он удивлен столь резким, по его словам, сокращением лимита потребления — намного меньше, чем предписано в нормативах от правительства. Для сельского жителя, особенно в южных районах, где потребители получают воду из единственного источника – группового водовода, новые нормы потребления сильно ударят по карману, говорит он.



Как объясняет Дементьев, в июле правительство выпустило правила использования питьевой воды, в котором прописало лимит потребления — 140 литров на одного человека. Депутаты ЗКО и акимат области пошли дальше — они намерены установить для области лимит в 40 литров на человека.



— Новая норма очень низкая – сельская семья в нее не уложится, — объясняет Дементьев.



— В среднем потребление на одного человека идет порядка 70-80 кубометров воды. При ограничении лимита в три раза и новом тарифе, в пять раз дороже действующего, средняя семья будет платить, вместо нынешних 3200 тенге, 16 тысяч тенге.