Собянин заявил о росте смертности от COVID-19 среди детей

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Смертность от COVID среди детей увеличилась, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 1".

"Дети, которые болеют хроническими заболеваниями, переносят очень тяжело. Мы видим, что и смертность среди детей тоже увеличилась", — сказал он.



Накануне заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что ежедневно в столице около тысячи детей заражаются SARS-CoV-2 — раньше этот показатель держался на отметке в 200-300. По словам чиновницы, каждый день в больницы попадают от 20 до 30 детей.



Во вторник министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщал, что по всей стране коронавирусом заражено почти 60 тысяч детей, у половины пациентов младшей возрастной группы остро проявляются симптомы. По его словам, по сравнению с прошлым годом в этой категории заболеваемость COVID-19 "кратно выросла".



В последние дни Россия обновляет максимумы по числу смертей и новых случаев заражения коронавирусом. За минувшие сутки в стране умерли 1 163 пациентов с COVID-19, инфицированных стало на 39 849 больше, из них 7511 — в столице. Чтобы замедлить распространение инфекции, с 30 октября по 7 ноября в стране ввели нерабочие дни. Региональные могут продлить этот период и после ноябрьских праздников.



Власти напоминают, что вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.