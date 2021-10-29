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Собянин заявил о росте смертности от COVID-19 среди детей

Просмотров:427 Опубликовано: Вчера, 20:54
Собянин заявил о росте смертности от COVID-19 среди детей
© РИА Новости / Алексей Куденко
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Смертность от COVID среди детей увеличилась, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 1".
"Дети, которые болеют хроническими заболеваниями, переносят очень тяжело. Мы видим, что и смертность среди детей тоже увеличилась", — сказал он.

Накануне заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что ежедневно в столице около тысячи детей заражаются SARS-CoV-2 — раньше этот показатель держался на отметке в 200-300. По словам чиновницы, каждый день в больницы попадают от 20 до 30 детей.

Во вторник министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщал, что по всей стране коронавирусом заражено почти 60 тысяч детей, у половины пациентов младшей возрастной группы остро проявляются симптомы. По его словам, по сравнению с прошлым годом в этой категории заболеваемость COVID-19 "кратно выросла".

В последние дни Россия обновляет максимумы по числу смертей и новых случаев заражения коронавирусом. За минувшие сутки в стране умерли 1 163 пациентов с COVID-19, инфицированных стало на 39 849 больше, из них 7511 — в столице. Чтобы замедлить распространение инфекции, с 30 октября по 7 ноября в стране ввели нерабочие дни. Региональные могут продлить этот период и после ноябрьских праздников.

Власти напоминают, что вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.


Источник: РИА Новости
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Комментарии ( 3 )

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chrome (Посетители) Сегодня, 00:30
На работе, один "альтернативно одаренный" рассказывает как он заботится о здоровье своей семьи, тем что НЕ ДЕЛАЕТ ПРИВИВКУ stena ...
 
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 Kitcat (Посетители) Вчера, 22:47
Люди не хотят прививаться из-за низкого общего уровня образованности. Глупость вообще очень часто приводит к катастрофам...
 
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GOAT (Посетители) Вчера, 22:14
Началось запугивание родителей))) Уколите детей, а то вдруг заболеет))) Надо закупить вакцину и получить откаты)))
Это же какие откаты они получают за использование вакцины?
Там откаты наверное в сотни миллионов долларов. Вот это бизнес! beer2
 
 

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