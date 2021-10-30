Минздрав обновил цифры по коронавирусу в Казахстане

За прошедшие сутки (29 октября) в Казахстане зарегистрировано 1 607 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает Tengrinews.kz со ссылкой на данные МВК по нераспространению COVID-19.

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Всего в стране подтвержден 937 691 случай, из них:



в Нур-Султане – 137,

в Алматы – 227,

в Шымкенте – 44,

в Акмолинской области – 133,

в Актюбинской области – 35,

в Алматинской области – 103,

в Атырауской области – 22,

в ВКО – 90,

в Жамбылской области – 25,

в ЗКО – 54,

в Карагандинской области – 120,

в Костанайской области – 134,

в Кызылординской области – 39,

в Мангистауской области – 10,

в Павлодарской области – 221,

в СКО – 172,

в Туркестанской области – 41.