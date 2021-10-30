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Кем работал объявленный в международный розыск Кайырбеков

Просмотров:304 Опубликовано: Сегодня, 09:23
Кем работал объявленный в международный розыск Кайырбеков
Фото предоставлено пресс-службой АФМ
В Департаменте экономических расследований Нур-Султана подтвердили, что объявленный в международный розыск Дастанбек Кайырбеков работал в ведомстве с 2019 года, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Кайырбеков Дастанбек Байтурсынович 1984 года рождения работает в Департаменте экономических расследований по городу Нур-Султану с июля 2019 года в должности заместителя руководителя второго следственного управления", - сообщили в ДЭР в ответе на официальный запрос.

Агентство по финансовому мониторингу возбудило в отношении Кайырбекова уголовное дело по статье 362 части 4 пункта 3 "Превышение власти или должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия либо совершенное в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц, или организаций, либо нанесения вреда другим лицам или организациям" и признало его подозреваемым.

"В связи с тем, что подозреваемый скрывается от явки в органы уголовного преследования, он объявлен в розыск. Иные данные досудебного расследования в интересах следствия разглашению не подлежат", - пояснили в ДЭР.

Напомним, Агентство по финансовому мониторингу объявило в межгосударственный розыск уроженца Акмолинской области Дастанбека Кайырбекова 21 октября. При установлении разыскиваемого или получении какой-либо информации о его возможном местонахождении граждан просят сообщить по телефонам доверия агентства: +7 7172 708 478, +7 7172 767 921 либо по адресу: город Нур-Султан, улица Бейбитшилик, 10.

"За предоставление достоверной информации о местонахождении разыскиваемого предусмотрено денежное вознаграждение, анонимность гарантируется", - пообещали в АФМ.


Источник: Tengrinews.kz
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