Картельный сговор на рынке авиации

Топливо на нуле. Хватит на пару дней. Полеты придется приостановить. Это главные месседжи, которые авиакомпании и воздушные гавани пытались донести до населения. Посеять панику, чтобы на них экстренно обратили внимание, и, как следствие – по мановению руки вмиг решили их проблемы. В принципе, манипуляция удалась – керосин уже в пути, вдобавок ко всему их обеспечат дополнительными объемами топлива. Как отрасли удается умело жонглировать государственной помощью и почему правительству пора прекращать заботиться о коммерческой авиации, разбирался корреспондент Azattyq Rýhy
.
Итак, для начала приведем хронологию всех событий. Вечером 27 октября отечественные перевозчики и аэропорты пустили в СМИ тревожные сообщения о грядущем срыве полетов. Причиной был назван дефицит авиакеросина. Причем сообщения появились один за другим – сначала заявление сделал аэропорт столицы, затем авиакомпания SCAT, потом выступил и алматинский аэропорт. Заявители, надо сказать, не преминули сыграть на нервах своих потребителей, сообщая, что топлива хватит буквально на пару дней.
Реакция на такие опасные сообщения не заставила себя ждать: министерства тут же выступили, чтобы не поднялась волна паники среди населения.
В Министерстве энергетики отвели всю ответственность от себя, заявляя, что авиакомпании и аэропорты – коммерческие структуры, которые априори должны заранее закупаться горючим. Тем более, что Минэнерго еще в сентябре предупредило их о возможном дефиците из-за ремонта на Павлодарском НПЗ.
Но, тем не менее, в ведомстве пообещали выделить дополнительные объемы. Минэнерго вместе с Министерством индустрии и инфраструктурного развития составили график поставок топлива им от частных компаний, заводов и других поставщиков. По сути, в очередной раз госведомства спасли перевозчиков и воздушные гавани страны.
«На сегодняшний день остатки авиатоплива в аэропортах составляют 27,9 тысячи тонн, отгружены с заводов и находятся в пути 9,2 тысячи тонн, законтрактованы объемы на 15,6 тысячи тонн. Общий объем составляет 53 тысячи тонн. До конца октября на НПЗ будут выпущены 2 тысяч тонн авиатоплива, из которых выделят дополнительный объем для аэропорта города Нур-Султана. Также планируется дополнительная поставка авиакеросина с Шымкентского НПЗ авиакомпании SCAT», – сообщили в МИИР.
Вот, собственно, и все. Хитрость в данном случае менеджеров компаний и никакого мошенничества. Хотя главные виновники ситуации с дефицитом керосина – сами игроки рынка, считает экономический обозреватель Денис Кривошеев.
«Будучи весьма экономными (покупая топливо не только на короткий операционный горизонт в неделю, а, предположим, на месяц, замораживаются существенные ресурсы, которые еще надо где-то изыскать), авиакомпании не посчитали нужным сформировать достаточный запас топлива даже в базовых аэропортах, где ведут основную деятельность. При этом есть абсолютная уверенность, что ни для кого из них не секрет, что осенью рынок испытывает некоторое стеснение в объемах, так как, с одной стороны, часть заводов встает на временный плановый ремонт, с другой – полевые работы стимулируют перенаправлять мощности на производство дизельного топлива в ущерб авиационному», – анализирует эксперт.
Сбор урожая, а вместе с ним и топливный дефицит, а также ежегодные осенние ремонтные работы на НПЗ, похоже, действительно оказались для перевозчиков и аэропортов сюрпризом и большой неожиданностью.
Но разве это волнует частный бизнес? Если перевозчики в погоне за деньгами не стали запасаться горючим, то аэропорты пошли еще дальше – они стали чаще обслуживать транзитные лайнеры зарубежных компаний, которые перевозят грузы. Раньше эти самолеты дозаправлялись в аэропортах России, сейчас же они садятся на дозаправку в Нур-Султане, чтобы залить более дешевое топливо.
«Аэропорты в погоне за прибылью с упоением распродавали полученное от государства дешевое топливо залетным «грузовикам» – огромным машинам, которым в крыло заливаются тонны и тонны горючего. Казахстанские НПЗ и представить себе не могли, что, помимо стратегических нужд коммуникации соотечественников, на их плечи ляжет обеспечение дозаправкой иностранных судов, а это существенные объемы сверх нормативного плана.
Аэропорты страны выгодны для транзитников: дешевое топливо, дешевые сопутствующие расходы. Так что когда аэропорт Нур-Султана говорит, что ему не хватит топлива, он подразумевает, что не хватит его в большей степени на «грузовики», – продолжил Кривошеев.
Почему наши ГСМ дешевле? Ответ до банальности прост – чрезмерная забота и надежды на лучшее наших чиновников. Правительство, думая, что дешевые цены на топливо подстегнут рынок развиваться быстрее и лучше, обязывает нефтедобытчиков поставлять сырье на НПЗ по заниженным ценам. Благодаря этой мере в Казахстане дешевый не только авиакеросин, но и все другие виды горючего – и бензин, и дизель.
«И все эти аэропорты и авиакомпании собственные просчеты с легкостью перевешивают на плечи правительства, и вот уже МИИР совместно с Министерством энергетики разрабатывают график поставки от заводов и частных компаний. Проще говоря, нагибают рынок поставлять авиакеросин в повышенных объемах по удобным ценам», – поясняет Денис Кривошеев.
Потому государству пора прекращать излишне заботиться о коммерческой авиации, создавая для нее тепличные условия.
«Частный бизнес должен жить по законам рынка, планировать свои затраты, строить планы, подкрепленные ресурсами. А так каждый раз, как облажается очередной заместитель в аэропорту Нур-Султана или в какой-нибудь авиакомпании, премьер-министру придется собирать утреннее совещание и заставлять исправлять ошибки одних ресурсами других», – подытожил он.
Оставьте свой комментарий первым.