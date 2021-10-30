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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Умер легендарный советский диктор

Просмотров:190 Опубликовано: Сегодня, 12:41
Умер легендарный советский диктор
Фото из открытых источников
Умер диктор Игорь Кириллов, он более 20 лет вел программу «Время»

Советский диктор и ведущий Игорь Кириллов умер в возрасте 89 лет. Об этом сообщает Первый канал.

«Наш легендарный коллега, старший товарищ, для многих настоящий учитель. Более 20 лет он вел программу "Время". И образ Игоря Кириллова мгновенно возникает перед глазами при упоминании слова "диктор"», — рассказали на телеканале.

Игорь Кириллов начал работу на телевидении в 1957 году. С 1968 по 1989 года он возглавлял дикторский отдел на Первом канале.

Ведущий также с 1965 года вел телевизионную трансляцию парадов на Красной площади.


Источник: lenta.ru
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