Получить водительские права в Казахстане станет сложнее

Министр тайно сходил в спецЦОН и увидел "помогаек", которые способствуют получению водительских прав нечестным путем
НУР-СУЛТАН, 29 окт — Sputnik. Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Багдат Мусин заявил об ужесточении правил получения водительских удостоверений в Казахстане.
Министр сообщил, что продолжает анонимно посещать ЦОНы и СпецЦОНы, и во время одного из подобных визитов он увидел, как сотрудники "помогают" гражданам незаконными путями пройти экзамены для получения водительского удостоверения.
"Я не совсем доволен тем, как сейчас работают в ЦОНах. Выявились факты, которые я отношу к коррупционным проявлениям. Не проходя тесты и экзамены, в обход системы получить права. Мы приняли меры, к примеру, вчера в Нур-Султане за весь день только 3 человека получили права", – рассказал Мусин о своем очередном походе в Центр обслуживания населения. Глава Минцифры пояснил, после выявленных нарушений был ужесточен контроль. В частности, были задействованы дополнительные сотрудники, который сверяли личность тех, кто пришел на экзамен.
В будущем планируется внедрить биометрическую идентификацию при прохождении теоретических и практических тестов для получения водительских прав.
"Граждане должны понимать, что, не подтвердив навыки вождения, выезжать на дороги опасно. Мы с МВД будем ужесточать требования при получении водительских удостоверений", – уточнил Мусин.
Также министр заявил, что продолжит инкогнито посещать ЦОНы и СпецЦОНы.
Как получить водительские права в Казахстане Для получения водительских прав в Казахстане желающие сначала проходят обучающий курс в автошколе, инструкторы которой дают направление на сдачу в спецЦОНе.
Далее теоретические и практические экзамены принимаются в зданиях и на территории филиалов НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" или в спецЦОНах. В случаях неисправности автоматизированных автодромов практические экзамены временно могут приниматься экзаменационной комиссией под председательством сотрудника ОВД.
Теоретический экзамен проводится в экзаменационном классе с использованием компьютерных комплексов - соискатели проходят тестирование на знание ПДД.
Желающее получить водительское удостоверение лицо, не сдавшее теоретический экзамен, к практическому экзамену не допускается. Повторный экзамен, как теоретический, так и практический, назначается не ранее чем через семь календарных дней со дня проведения предыдущего.
Для лица, меняющего место жительства или убывающего на военную службу, учебу, в длительную командировку (более трех месяцев) и не сдавшего теоретический или практический экзамен, повторный экзамен назначается не ранее чем через три календарных дня при предоставлении подтверждающих документов.
Положительная оценка, полученная по теоретическому экзамену, считается действительной в течение трех месяцев. По истечении указанного срока кандидат на получение права на управление транспортным средством вновь сдает теоретический экзамен.
В августе 2021 года стало известно, что в пилотном режиме в автоцонах Алматы впервые был запущен оптимизированный процесс сдачи теоретического экзамена с аудио- и видеофиксацией и биометрической идентификацией.
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