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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Получить водительские права в Казахстане станет сложнее

Просмотров:834 Опубликовано: Сегодня, 13:30
Получить водительские права в Казахстане станет сложнее
Фото © Sputnik
Министр тайно сходил в спецЦОН и увидел "помогаек", которые способствуют получению водительских прав нечестным путем

НУР-СУЛТАН, 29 окт — Sputnik. Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Багдат Мусин заявил об ужесточении правил получения водительских удостоверений в Казахстане.

Министр сообщил, что продолжает анонимно посещать ЦОНы и СпецЦОНы, и во время одного из подобных визитов он увидел, как сотрудники "помогают" гражданам незаконными путями пройти экзамены для получения водительского удостоверения.

"Я не совсем доволен тем, как сейчас работают в ЦОНах. Выявились факты, которые я отношу к коррупционным проявлениям. Не проходя тесты и экзамены, в обход системы получить права. Мы приняли меры, к примеру, вчера в Нур-Султане за весь день только 3 человека получили права", – рассказал Мусин о своем очередном походе в Центр обслуживания населения.
Глава Минцифры пояснил, после выявленных нарушений был ужесточен контроль. В частности, были задействованы дополнительные сотрудники, который сверяли личность тех, кто пришел на экзамен.

В будущем планируется внедрить биометрическую идентификацию при прохождении теоретических и практических тестов для получения водительских прав.

"Граждане должны понимать, что, не подтвердив навыки вождения, выезжать на дороги опасно. Мы с МВД будем ужесточать требования при получении водительских удостоверений", – уточнил Мусин.

Также министр заявил, что продолжит инкогнито посещать ЦОНы и СпецЦОНы.

Как получить водительские права в Казахстане
Для получения водительских прав в Казахстане желающие сначала проходят обучающий курс в автошколе, инструкторы которой дают направление на сдачу в спецЦОНе.

Далее теоретические и практические экзамены принимаются в зданиях и на территории филиалов НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" или в спецЦОНах. В случаях неисправности автоматизированных автодромов практические экзамены временно могут приниматься экзаменационной комиссией под председательством сотрудника ОВД.

Теоретический экзамен проводится в экзаменационном классе с использованием компьютерных комплексов - соискатели проходят тестирование на знание ПДД.

Желающее получить водительское удостоверение лицо, не сдавшее теоретический экзамен, к практическому экзамену не допускается. Повторный экзамен, как теоретический, так и практический, назначается не ранее чем через семь календарных дней со дня проведения предыдущего.

Для лица, меняющего место жительства или убывающего на военную службу, учебу, в длительную командировку (более трех месяцев) и не сдавшего теоретический или практический экзамен, повторный экзамен назначается не ранее чем через три календарных дня при предоставлении подтверждающих документов.

По­ложи­тель­ная оцен­ка, по­лучен­ная по те­оре­тичес­ко­му эк­за­мену, счи­та­ет­ся дей­стви­тель­ной в те­чение трех ме­сяцев. По ис­те­чении ука­зан­но­го сро­ка кан­ди­дат на по­луче­ние пра­ва на уп­равле­ние транс­пор­тным средс­твом вновь сда­ет те­оре­тичес­кий эк­за­мен.

Практический экзамен оценивается по следующей системе: положительная оценка – "Сдал", отрицательная – "Не сдал".

В августе 2021 года стало известно, что в пилотном режиме в автоцонах Алматы впервые был запущен оптимизированный процесс сдачи теоретического экзамена с аудио- и видеофиксацией и биометрической идентификацией.


Источник: SPUTNIK.KZ
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Комментарии ( 2 )

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Kitcat (Посетители) Сегодня, 16:24
Сделайте всеобщую пересдачу на "права"! Лично буду учувствовать. 95% воителей их покупают.
 
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Gor (Посетители) Сегодня, 14:58
А министр не заметил что многие не ходят в цон, им права приносят домой.
 
 

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