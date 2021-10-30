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Конфликт водителя и полицейских сняли на видео в Карагандинской области

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 14:44
Конфликт водителя и полицейских сняли на видео в Карагандинской области
Кадр из видео
Конфликт водителя и полицейских сняли на видео в Карагандинской области. В пресс-службе Департамента полиции прокомментировали ситуацию, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Видео появилось в социальных сетях. На 21-секундном ролике видно, что водитель снимает полицейских. На что сотрудник правоохранительных органов реагирует нецензурной бранью.

В пресс-службе Департамента полиции Карагандинской области рассказали, что инцидент произошел 14 октября.

"Примерно в 07.45 часов 44-летний водитель автомашины Toyota Alphard на автодороге Приозерск - Балхаш в районе села Сарышаган, двигаясь со скоростью, не обеспечивающей безопасность дорожного движения, совершая обгон, выехал на полосу встречного движения и тем самым создал аварийную ситуацию с автомашиной Toyota Camry, в которой следовали сотрудники полиции к месту дислокации в Приозерск для несения службы.

Водитель автомашины Toyota Camry развернулся и остановил вышеуказанного нарушителя. В ходе выяснения обстоятельств водитель автомашины Toyota Alphard спровоцировал сотрудников полиции к разговору на повышенных тонах, записав это на сотовый телефон", - сообщили в ведомстве.

Также в пресс-службе рассказали, что за нарушение норм этики и непринятие своевременных мер к нарушителю полицейские и их руководители привлечены к дисциплинарной ответственности.



Источник: Tengrinews.kz
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