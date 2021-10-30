Глава ВОЗ предупредил о появлении нового вируса

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что в будущем может появиться новый вирус, который не удастся сдержать, передает агентство «Прайм».



«С биологической точки зрения несомненно то, что когда-то появится другой вирус, который мы просто не будем в состоянии сдержать», — заявил Гебрейесус на встрече министров здравоохранения и финансов стран «Большой двадцатки».



Глава ВОЗ отметил, чтобы быть готовым к следующей пандемии, необходимо извлечь уроки из нынешней. Для борьбы с пандемиями мировому сообществу нужна «усиленная» ВОЗ, новый финансовый механизм и более эффективное управление — в виде создания совета по финансированию борьбы с угрозами в сфере здравоохранения и подписания соглашения о борьбе с пандемиями.