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Глава ВОЗ предупредил о появлении нового вируса

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 16:27
Глава ВОЗ предупредил о появлении нового вируса
Фото из открытых источников
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что в будущем может появиться новый вирус, который не удастся сдержать, передает агентство «Прайм».

«С биологической точки зрения несомненно то, что когда-то появится другой вирус, который мы просто не будем в состоянии сдержать», — заявил Гебрейесус на встрече министров здравоохранения и финансов стран «Большой двадцатки».

Глава ВОЗ отметил, чтобы быть готовым к следующей пандемии, необходимо извлечь уроки из нынешней. Для борьбы с пандемиями мировому сообществу нужна «усиленная» ВОЗ, новый финансовый механизм и более эффективное управление — в виде создания совета по финансированию борьбы с угрозами в сфере здравоохранения и подписания соглашения о борьбе с пандемиями.


Источник: liter.kz
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