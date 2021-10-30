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"Распылил баллончик". 14 студентов госпитализировали с отравлением в Семее

Просмотров:147 Опубликовано: Сегодня, 18:33
"Распылил баллончик". 14 студентов госпитализировали с отравлением в Семее
Фото из открытых источников
Из-за хулиганских действий студента колледжа ночью пострадали 14 человек в Семее, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Сообщается, что 29 октября, в 23.30 студент 4-го курса Электротехнического колледжа по неосторожности распылил в комнате общежития аэрозоль из перцового баллончика. В результате у 14 студентов появились покраснения в области глаз.

Администрацией колледжа были приняты меры - вызваны скорая помощь и полиция. Студентов госпитализировали.

"У нас при входе в общежитие охрана ведет тщательную проверку, но в этот раз, к сожалению, не удалось обнаружить баллончик, поскольку он был очень маленький, размером с палец. Его студент пронес в кармане. В 23.00 в общежитии отбой. Видимо, дождавшись, когда все заснут, в 23.30 парень нажал на кнопку баллончика, что также видно на камерах, в результате чего в общежитии поднялась паника, сами студенты начали задыхаться и выбежали на улицу. Проживающих в общежитии вывели из здания. Для студентов с покрасневшими глазами вызвали скорую и доставили их в больницу. Также вызвали полицию", - комментирует ситуацию директор колледжа Марат Серикболулы.

Выяснилось, что виновником происшествия оказался студент 4-го курса колледжа, в отношении которого возбуждено дело по факту мелкого хулиганства.

После происшествия общежитие сразу же осмотрели.

"Пострадали 14 человек, среди них в основном учащиеся медицинского колледжа. Уже вызваны его родители, которые проживают в Урджаре и сейчас находятся в дороге. Молодого человека ждет также наказание в виде отчисления. Выговор получат заместитель по воспитательной работе колледжа и другие причастные сотрудники", – рассказала заместитель руководителя образования ВКО Динара Шаухина.

В настоящее время, по словам медиков, состояние пострадавших студентов стабильное, угроз для здоровья нет. Часть ребят уже готовится к выписке.

"На сегодня в педиатрическом отделении стационарного университетского госпиталя находятся 14 ребят с отравлением неизвестным газом. Вчера они получили неотложную помощь по мере необходимости. Шестеро были выписаны сразу. Состояние тех, кто сейчас находится в госпитале, стабильное, ближе к удовлетворительному, средней степени тяжести. Пациенты находятся под наблюдением. Ночью 8 человек были в реанимации, но с утра, в связи с улучшением состояния, уже переведены в обычную палату. Угрозы для здоровья нет. В скором времени ребята будут выписаны", – говорит дежурный педиатр университетского госпиталя НАО "МУС" Балжан Олжаева.

По данному факту в Затонском отделе полиции Управления полиции Семея начато досудебное расследование по части 3 статьи 293 УК "Хулиганство". Также в полиции пояснили, что согласно статье 201 УПК иные данные досудебного расследования не подлежат разглашению.

Отметим, что в общежитии электротехнического колледжа сегодня проживает 291 человек, из них 99 студентов электротехнического колледжа, 173 учащихся медицинского колледжа "Семей", 18 ребят из колледжа агробизнеса и экономики Казпотребсоюза и один студент медицинского университета. Все жилые комнаты и бытовые помещения общежития были проветрены и проверены специальной службой. Студенты, проживающие в общежитии, уже размещены по комнатам.


Источник: Tengrinews.kz
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