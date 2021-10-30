Как остановить пандемию коронавируса: ученые сделали новое открытие

Немецкие ученые установили факторы, которые могут остановить репликацию (процесс создания двух дочерних молекул ДНК на основе родительской) коронавируса, передает Medicalxpress.
Согласно исследованиям, процесс размножения коронавируса COVID-19, как и всех иных вирусов, происходит путем перепрограммирования различных клеток в живом организме. Таким образом, клетки заражаются сами собой. В ходе изучения этого механизма ученые пришли к выводу, что возможность репликации вирусной инфекции бывает исключительно в случае активации метаболического пентозофосфатного пути.
Эксперты заявили, что при воздействии на уже зараженные клетки ингибитором этого пути, какую функцию несёт на себе вещество бенфокситиамин, можно остановить производством новых инфицированных клеток. Таким образом, лекарственный препарат с данным действующим веществом в своём составе будет подавлять размножение коронавируса. Соответственно, он может эффективно применяться и в лечении COVID-19.
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