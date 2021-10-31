За сутки в Казахстане выявлены 1526 заразившихся COVID-19

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 30 октября 2021 года. Количество заражений в стране продолжает идти на спад. По сравнению со статистикой предыдущего дня число зараженных уменьшилось на 81 случай. Наиболее позитивная динамика отмечена в ВКО - выявлено на 37 новых случаев COVID-19 меньше, сообщает Zakon.kz.

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За прошедшие сутки зарегистрировано 1526 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀



в городе Нур-Султан – 135,

в городе Алматы – 221,

в городе Шымкент – 35,

в Акмолинской области – 127,

в Актюбинской области – 37,

в Алматинской области – 103,

в Атырауской области – 21,

в ВКО – 53,

в Жамбылской области – 22,

в ЗКО – 42,

в Карагандинской области – 151,

в Костанайской области – 130,

в Кызылординской области – 27,

в Мангистауской области – 10,

в Павлодарской области – 217,

в СКО – 162,

в Туркестанской области – 33.



Всего в стране подтверждено 939 217 случаев.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки



В Казахстане 2153 человека выздоровели от коронавирусной инфекции



в городе Нур-Султане - 500,

в городе Алматы - 294,

в городе Шымкент - 21,

в Акмолинской области - 125,

в Актюбинской области - 27,

в Алматинской области - 144,

в Атырауской области - 17,

в ВКО - 176,

в Жамбылской области - 9,

в ЗКО - 5,

в Карагандинской области - 243,

в Костанайской области - 12,

в Кызылординской области – 21,

в Мангыстауской области - 152,

в Павлодарской области - 251,

в СКО - 148,

в Туркестанской области - 8.



Всего в стране выздоровело 885 975 человек от COVID-19.