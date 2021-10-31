За сутки в Казахстане выявлены 1526 заразившихся COVID-19

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 30 октября 2021 года. Количество заражений в стране продолжает идти на спад. По сравнению со статистикой предыдущего дня число зараженных уменьшилось на 81 случай. Наиболее позитивная динамика отмечена в ВКО - выявлено на 37 новых случаев COVID-19 меньше, сообщает Zakon.kz. ⠀ За прошедшие сутки зарегистрировано 1526 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀
в городе Нур-Султан – 135, в городе Алматы – 221, в городе Шымкент – 35, в Акмолинской области – 127, в Актюбинской области – 37, в Алматинской области – 103, в Атырауской области – 21, в ВКО – 53, в Жамбылской области – 22, в ЗКО – 42, в Карагандинской области – 151, в Костанайской области – 130, в Кызылординской области – 27, в Мангистауской области – 10, в Павлодарской области – 217, в СКО – 162, в Туркестанской области – 33.
Всего в стране подтверждено 939 217 случаев. Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки
В Казахстане 2153 человека выздоровели от коронавирусной инфекции
в городе Нур-Султане - 500, в городе Алматы - 294, в городе Шымкент - 21, в Акмолинской области - 125, в Актюбинской области - 27, в Алматинской области - 144, в Атырауской области - 17, в ВКО - 176, в Жамбылской области - 9, в ЗКО - 5, в Карагандинской области - 243, в Костанайской области - 12, в Кызылординской области – 21, в Мангыстауской области - 152, в Павлодарской области - 251, в СКО - 148, в Туркестанской области - 8.
Всего в стране выздоровело 885 975 человек от COVID-19.
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