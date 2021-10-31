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Стрельба на трассе в Атырауской области: пять человек ранены, один убит

Просмотров:347 Опубликовано: Сегодня, 08:39
Стрельба на трассе в Атырауской области: пять человек ранены, один убит
Фото из открытых источников
НУР-СУЛТАН, 31 окт - Sputnik. По информации полиции, в субботу, 30 октября, около половины восьмого вечера в Кзылкогинском районе Атырауской области, на трасс Атырау - Актобе, в районе села Сагыз, произошла перестрелка.

Изначально сообщалось о шести раненых, которые были доставлены в Сагызскую сельскую врачебную амбулаторию.

Позже стало известно о том, что один 36-летний мужчина скончался.

"Начато расследование по статье "Убийство", - сообщили в полиции полиции.

Сотрудники департамента полиции предполагают, что причиной стрельбы стал конфликт у жителей села.

На уходящей неделе казахстанцев уже потрясли массовые беспорядки в селе Пиджим, которые были спровоцированы дракой между школьниками. Один из учеников после потасовки находился в тяжелом состоянии, с проломленной головой. Сейчас его состояние стабильное.


Источник: sputniknews.kz
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