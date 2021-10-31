Стрельба на трассе в Атырауской области: пять человек ранены, один убит

НУР-СУЛТАН, 31 окт - Sputnik. По информации полиции, в субботу, 30 октября, около половины восьмого вечера в Кзылкогинском районе Атырауской области, на трасс Атырау - Актобе, в районе села Сагыз, произошла перестрелка.



Изначально сообщалось о шести раненых, которые были доставлены в Сагызскую сельскую врачебную амбулаторию.



Позже стало известно о том, что один 36-летний мужчина скончался.



"Начато расследование по статье "Убийство", - сообщили в полиции полиции.



Сотрудники департамента полиции предполагают, что причиной стрельбы стал конфликт у жителей села.



На уходящей неделе казахстанцев уже потрясли массовые беспорядки в селе Пиджим, которые были спровоцированы дракой между школьниками. Один из учеников после потасовки находился в тяжелом состоянии, с проломленной головой. Сейчас его состояние стабильное.