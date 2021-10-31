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Казахстанка забралась в ковш погрузчика ради покупки угля

Просмотров:158 Опубликовано: Сегодня, 11:54
Казахстанка забралась в ковш погрузчика ради покупки угля
© Sputnik / Александр Кряжев
НУР-СУЛТАН, 31 окт – Sputnik. В Алматинской области дефицит угля заставляют жителей идти на необычные меры, чтобы добыть жизненно важный ресурс.

Например, в Кербулакском районе региона одна из жительниц, пытаясь получить уголь, залезла в ковш погрузчика. Произошедшее попало на видео, которое потом оказалось в соцсетях.

Как отмечают пользователи, в регионе огромный дефицит угля.


"Газа в этих местах нет, и люди топятся углем, которого нет, а если и есть, то очень дорого: 25 тысяч тенге за тонну", - написал в своем Instagram Танирберген Бердонгар.

Согласно публикациям в соцсетях, жители Кербулакского района буквально стоят насмерть, чтобы получить хотя бы тонну угля.

"Власти обещали, что урегулируют очередность выдачи угля для социально уязвимой категории людей, но они даже не соизволили туда прийти или отправить представителей", - говорится в одном из постов в Instagram.

Sputnik Казахстан обратился за комментарием в акимат Алматинской области, чтобы разъяснить сложившуюся ситуацию.



Источник: sputniknews.kz
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