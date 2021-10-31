Что изменится в Казахстане в ноябре

Что изменится в жизни казахстанцев в ноябре 2021 года - в материале Tengrinews.kz.



Ревакцинация



Министр здравоохранения Алексей Цой ранее сообщал, что начало ревакцинации запланировано, начиная с III декады ноября.



Рекомендуется введение дополнительной дозы через 6-9 месяцев после завершения полного курса вакцинации против коронавируса, при этом:





- лица, получившие вакцинацию векторными (Спутник V) вакцинами, - ревакцинация через 9 месяцев инактивированной (Sinopharm, CoronaVac, Hayat-Vax, QazCovid-in) или м-РНК-вакциной (Pfizer);

- лица, получившие вакцинацию инактивированными (Sinopharm, CoronaVac, Hayat-Vax, QazCovid-in) вакцинами, - ревакцинация через 6 месяцев векторной (Спутник V) или м-РНК-вакциной (Pfizer);

- лица, получившие вакцинацию м-РНК-вакциной (Pfizer), - ревакцинация через 6 месяцев инактивированной (Sinopharm, CoronaVac, Hayat-Vax, QazCovid-in) или векторной (Спутник V) вакциной;

- лица, переболевшие COVID-19 после завершенного курса вакцинации, - через три месяца после выздоровления.



Акцент при старте ревакцинации сделают на людей из так называемой группы риска: медработники, педагоги, персонал и контингент МСУ и закрытых учреждений, сотрудники силовых структур. Кроме того, внимание уделят лицам старше 60 лет.



Казахстанцы, если у них снизился уровень антител, смогут по желанию получить третью дозу вакцины от коронавируса. Для этого нужно официально пройти исследование и иметь отрицательный результат теста на антитела.



Ограничений для не прошедших ревакцинацию (но получивших ранее две дозы вакцины) не предусматривается.



По словам Цоя, казахстанцы, получившие вакцину "Спутник V", смогут ревакцинироваться препаратом "Спутник Лайт".

Вакцинация беременных и детей старше 12 лет



Планируется, что в ноябре отдельным категориям казахстанцев начнут предлагать вакцинироваться препаратом против коронавируса от Pfizer/BioNTech.



Согласно постановлению главного санврача страны, вакцинации подлежат:



- подростки в возрасте 12 лет и старше;

- беременные женщины - с 16-й по 37-ю неделю беременности;

- женщины в период лактации - после окончания послеродового периода (через 42 дня).



Министр здравоохранения Алексей Цой сообщал, что вакцинация детей в Казахстане будет исключительно добровольной - с правом выбора родителей.



Образование



1 ноября в Казахстане начнется прием документов на второе в этом году комплексное тестирование для поступления в магистратуру.



Прием документов в стране теперь будет проводиться два раза в год. В конкурсе могут принять участие как претенденты, которые не смогли поступить на грант летом, так и те, кто ранее не проходили комплексное тестирование.



В Министерстве образования и науки отмечают, что в случае успешной сдачи тестов претенденты могут выиграть гранты, которые остались неприсужденными по итогам летнего приема.



Регистрация на участие во втором комплексном тестировании будет проходить на сайте Национального центра тестирования МОН app.testcenter.kz. Прием документов будет проводиться с 1 по 15 ноября 2021 года. Комплексное тестирование пройдет с 18 ноября по 11 декабря 2021 года.



Маркировка обуви



До 1 ноября все импортеры и производители обуви должны зарегистрироваться на сайте markirovka.kz. В систему маркировки необходимо внести информацию о товаре, чтобы сгенерировать коды. Как отмечают в Нацпалате предпринимателей "Атамекен", в противном случае есть риск нарваться на крупный штраф.



С 1 апреля 2022 года будет запрещена продажа любой обуви без маркировки. При этом до 1 ноября 2022 года товарные остатки обуви можно промаркировать по упрощенной процедуре.



Обязательная маркировка товаров в Казахстане вводится поэтапно с прошлого года. Data Matrix-код уже должен присутствовать на всех реализуемых в стране табачных изделиях. В дальнейшем планируется ввести маркировку на лекарственные средства, молочную, алкогольную, текстильную продукцию и другие товары. Проект реализуется на уровне ЕАЭС.



Правила ведения бухучета



Как пишет Учет.kz, в Казахстане внесли изменения в правила ведения бухгалтерского учета. Новшества вводятся в действие с 7 ноября 2021 года.



В приказе министра финансов от 31 марта 2015 года № 241 "Об утверждении Правил ведения бухгалтерского учета" изменения коснулись:





- учета по договорам доверительного управления;

- формирования учетной политики;

- доверенности, печатей, ЭЦП и исправлений в документах;

- накладной при розничной торговле;

- выдачи денег под отчет работникам направляющей стороны;

- взаимного зачета излишков и недостач.



Топливо



По данным национальной компании "КазМунайГаз", ремонт Павлодарского нефтехимического завода завершен досрочно, с 1 ноября ПНХЗ возобновит выпуск всей линейки продукции. С возобновлением работы завода в стране должна налаживаться ситуация с топливом, в частности, с производством и обеспечением аэропортов и авиакомпаний авиакеросином.



Ранее в аэропорту Нур-Султана заявляли, что авиаперевозки в воздушной гавани находятся на грани срыва из-за дефицита топлива, но позже сообщили, что "критическая ситуация предотвращена". О проблемах с топливом в аэропортах Актау и Актобе также сообщала авиакомпания SCAT.

"Мисс Казахстан - 2021"



В ноябре 2021 года в Алматы пройдет национальный конкурс "Мисс Казахстан - 2021".



Ранее были выбраны "Мисс Актау - 2021" Сымбат Абылаева, "Мисс Атырау - 2021" Айгерим Суинова, "Мисс Туркестан - 2021" Султанбиби Шахапова, "Мисс Актобе - 2021" Назерке Карманова, "Мисс Павлодар - 2021" Айдана Жумабекова, "Мисс Костанай - 2021" Малика Каримова, "Мисс Уральск - 2021" Екатерина Кужекешева, "Мисс Алматы - 2021" Азиза Токашова, "Мисс Караганда - 2021" Анна Глубоковская, "Мисс Шымкент - 2021" Шугыла Жаксыбекова, "Мисс Семей - 2021" Регина Крюкова, "Мисс Кызылорда - 2021" Айсулу Сагындыкова, "Мисс Кокшетау - 2021" Айгерим Ауталипова, "Мисс Астана - 2021" Айдана Ахантаева, "Мисс Талдыкорган - 2021" Рауаш Рүстемкызы и "Мисс Усть-Каменогорск - 2021" Алина Егорова.



Они представят свои города на финале "Мисс Казахстан - 2021" в ноябре.



В 2020 году конкурс отменили из-за коронавируса.



Погода



Первая половина ноября прогнозируется относительно теплой. В северной половине Казахстана ожидается колебание температуры воздуха ночью от -3...+2 до -8...-13 градусов, днем от +3...+10 до -2...+3 градусов.



На севере, северо-западе, востоке и в центре республики осадки преимущественно в виде снега с порывистым ветром ожидаются в конце первой декады, чаще во второй половине месяца. Гололед и туман будут наблюдаться часто в течение месяца. В самые холодные дни второй половины месяца столбики термометров опустятся в ночные часы до -17...-25 градусов, днем до -8...-13 градусов, а на востоке страны ночью до -30, днем до -18. В третьей декаде ноября ожидается ослабление морозов, в дневные часы до слабоположительных значений.



На западе, юге и юго-востоке страны ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. Самые теплые дни предполагаются в первой половине месяца, днем температура воздуха может повыситься до +10...+18, однако во второй половине ноября прогнозируется понижение температурного фона ночью до -5...-17, днем до -2...-7. В третьей декаде вновь потеплеет.