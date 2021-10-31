Что делать при потере смартфона, рассказал эксперт по кибербезопасности

По словам эксперта, потеря смартфона связана со многими рисками. Чтобы избежать неприятностей, нужно иметь удаленный доступ к телефону, сообщает Zakon.kz.



Об этом РИА Новости заявил эксперт по кибербезопасности Дмитрий Галов.



По словам специалиста, мошенники могут добраться до банковских онлайн-приложений и вывести все деньги. Если на смартфоне находятся важные документы, злоумышленник может угрожать удалить их. Дмитрий Галов добавил, что найти телефон можно при помощи специальной функции поиска.



Поиск при этом осуществляется по географической карте на ПК или на других смартфонах, связанных с этим аккаунтом… Если же батарея села, этот способ уже вряд ли поможет, – пояснил эксперт.



Если функция активирована, с ее помощью можно стереть все данные с устройства и заблокировать его. При пропаже смартфона Галов призвал срочно заблокировать sim-карту, чтобы мошенники не смогли авторизоваться в различных сервисах. Также следует отвязать все банковские карты от этого номера телефона. Заблокировать устройство можно через аккаунты Google или Apple ID.