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Какие доплаты хотят сделать медикам за работу в ковидных стационарах

Просмотров:52 Опубликовано: Сегодня, 16:04
Какие доплаты хотят сделать медикам за работу в ковидных стационарах
Фото: Tengrinews.kz
В Казахстане разработан проект изменений в постановление правительства "О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий". Документ предусматривает установление доплат медикам, работающим в ковидных стационарах. Проект постановления опубликован на сайте "Открытые НПА", передает корреспондент Tengrinews.kz.

Согласно документу, медики, работающие в ковидных стационарах, будут получать доплаты в зависимости от степени риска заражения.

Высокий риск: врачи, средний и младший медперсонал инфекционных стационаров, включая отделения реанимации, и других стационаров, определенных для оказания медицинской помощи пациентам с коронавирусной инфекцией COVID-19, включая работников клинических отделений и параклинических подразделений, имеющих непосредственный контакт с инфицированными пациентами и с биологическим материалом, – доплаты будут равны семикратному окладу медработника.

Средний риск: работники лабораторий, врач, специалист санитарно-эпидемиологической службы, специалист лаборатории, специалист по отбору проб, лаборант - пятикратный оклад.

Низкий риск: врачи, фельдшеры и водители скорой медицинской помощи, в том числе в организациях здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, – трехкратный оклад.
Доплаты будут рассчитываться с учетом фактически отработанных часов.

Также отмечается, что доплата за работу в противоэпидемических мероприятиях в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19 и риска его заражения также распространяется на работников, непосредственно задействованных в противоэпидемических мероприятиях в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19 в зависимости от отнесения к группе риска за фактически отработанные часы.

Документ будет находиться на обсуждении до 12 ноября.


Источник: Tengrinews.kz
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