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Главу управления полиции Кызылорды задержали за сбыт наркотиков - СМИ

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 18:02
Главу управления полиции Кызылорды задержали за сбыт наркотиков - СМИ
© Photo: Официальный сайт КНБ Казахстана
НУР-СУЛТАН, 31 окт - Sputnik. Начальника управления полиции Кызылорды задержали за сбыт наркотиков

За минувшие сутки возбуждено сразу два уголовных дела в отношении представителей руководящего состава органов внутренних дел области, сообщается на сайте NewTimes.kz.

Антикоррупционной службой Кызылординской области задержан руководитель штаба отдела полиции Шиелийского района. Основанием для задержания послужило заявление жителя района о даче взятки за "содействие по уголовному делу".

В то же время департамент КНБ по Кызылординской области сегодня произвел задержание начальника управления полиции Кызылорды за хранение наркотических средств с целью сбыта.

Оба подозреваемых водворены в ИВС, о результатах следствия будет сообщено по мере их завершения.


Источник: sputniknews.kz
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