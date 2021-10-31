Главу управления полиции Кызылорды задержали за сбыт наркотиков - СМИ

НУР-СУЛТАН, 31 окт - Sputnik. Начальника управления полиции Кызылорды задержали за сбыт наркотиков
За минувшие сутки возбуждено сразу два уголовных дела в отношении представителей руководящего состава органов внутренних дел области, сообщается на сайте NewTimes.kz.
Антикоррупционной службой Кызылординской области задержан руководитель штаба отдела полиции Шиелийского района. Основанием для задержания послужило заявление жителя района о даче взятки за "содействие по уголовному делу".
В то же время департамент КНБ по Кызылординской области сегодня произвел задержание начальника управления полиции Кызылорды за хранение наркотических средств с целью сбыта.
Оба подозреваемых водворены в ИВС, о результатах следствия будет сообщено по мере их завершения.
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