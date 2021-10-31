Алматы. 31 октября. КазТАГ - Стало известно о чрезвычайном происшествии в аэропорту Алматы, сообщает корреспондент агентства.



«Новым владельцам аэропорта Алматы пора резать барана - у них случилось очередное ЧП, заведено уголовное дело. Как мне сообщил источник, в начале недели в больницу попал сотрудник воздушной гавани, получивший не совсем обычные травмы. Если говорить простым языком, он мог задохнуться или даже захлебнуться в колодце с какашками. Водитель на специальной технике выкачал из прилетевшего самолёта содержимое туалетов. После этого машина проехалак колодцу канализации, куда необходимо слить нечистоты. Во время этой операции водитель упал в колодец. То ли отступился, то ли голова закружилась», - сообщил пользователь Нуртай Шегебекулы на своей странице в социальной сети.



По его словам, мужчину срочно госпитализировали, а по этому факту департамент полиции на Транспорте возбудил уголовное дело по статье 156 (нарушение правил охраны труда) УК РК.



«Высока вероятность, что причиной происшествия стала неопытность сотрудника. После смены владельцев аэропорта, часть работников была уволена, на их места взяли новых сотрудников. Один из них накануне врезался на машине в самолет», - добавил он.



Редакция МИА КазТАГ уже обратилась в пресс-службу аэропорта за комментариями.



Напомним, ранее стало известно о том, что попавшие под сокращение сотрудники международного аэропорта Алматы обратились в прокуратуру.