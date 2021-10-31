«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Воскресенье, 31 Октября
+12...+11
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 427.11 KZT
  • €1 = 497.5 KZT
  • 1 RUB = 6.05 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Талибы* расстреляли свадьбу в Афганистане? Комментарий радикалов

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 21:08
Талибы* расстреляли свадьбу в Афганистане? Комментарий радикалов
© AFP 2021 / HOSHANG HASHIMI
НУР-СУЛТАН, 31 окт – Sputnik. В Афганистане неизвестные напали на свадьбу в провинции Нангархар, представившись членами движения Талибан*. Сначала они потребовали убрать музыку, а потом открыли огонь. В результате три человека погибли, еще десять пострадали, пишет РИА Новости.

Представитель движения "Талибан"* и заместитель министра культуры и информации временного правительства Афганистана Забиулла Муджахид прокомментировал нападение.

"Вчера вечером на свадьбе в… деревне Шамшпур Мар Гунди провинции Нангархар три человека использовали название "Талибан" и потребовали прекратить играть музыку… Виновники произошедшего, которые использовали имя Исламского эмирата (название политической системы "Талибана"* - Sputnik) для ведения личной вражды, были преданы законам шариата", - заявил он.

По его словам, двое подозреваемых были задержаны, одному удалось скрыться, он сейчас в розыске.

Ранее появилась информация, что талибы запретили живую музыку на свадьбах в Афганистане, мужчины и женщины теперь должны праздновать в разных залах.

Талибан – террористическая организация, запрещенная в Казахстане, России и ряде других стран.


Источник: sputniknews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика