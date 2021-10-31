Талибы* расстреляли свадьбу в Афганистане? Комментарий радикалов

НУР-СУЛТАН, 31 окт – Sputnik. В Афганистане неизвестные напали на свадьбу в провинции Нангархар, представившись членами движения Талибан*. Сначала они потребовали убрать музыку, а потом открыли огонь. В результате три человека погибли, еще десять пострадали, пишет РИА Новости.



Представитель движения "Талибан"* и заместитель министра культуры и информации временного правительства Афганистана Забиулла Муджахид прокомментировал нападение.



"Вчера вечером на свадьбе в… деревне Шамшпур Мар Гунди провинции Нангархар три человека использовали название "Талибан" и потребовали прекратить играть музыку… Виновники произошедшего, которые использовали имя Исламского эмирата (название политической системы "Талибана"* - Sputnik) для ведения личной вражды, были преданы законам шариата", - заявил он.



По его словам, двое подозреваемых были задержаны, одному удалось скрыться, он сейчас в розыске.



Ранее появилась информация, что талибы запретили живую музыку на свадьбах в Афганистане, мужчины и женщины теперь должны праздновать в разных залах.



Талибан – террористическая организация, запрещенная в Казахстане, России и ряде других стран.