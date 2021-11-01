До 20 градусов мороза: прогноз погоды в Казахстане на 3 дня

Синоптики предоставили прогноз погоды по Казахстану на 2, 3 и 4 ноября, передает Tengrinews.kz.
По данным Казгидромета, с прохождением атмосферных фронтов на большей части Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды. Прогнозируются осадки: дождь с переходом в снег, порывистый ветер, туман, гололед, низовая метель.
"В южных, юго-восточных регионах ожидаются сильные осадки. В конце периода с вторжением холодного северо-западного антициклона ожидается постепенное прекращение осадков и значительное понижение температуры воздуха.
На северо-западе ночные температуры понизятся до 15 мороза, на севере, в центре, на востоке до 20 мороза, на юге до 13 мороза, на юго-востоке до 16 мороза", - говорится в сообщении.
Отмечается, что лишь на западе Казахстана в ближайшие три дня ожидается погода без осадков.
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