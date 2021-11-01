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До 20 градусов мороза: прогноз погоды в Казахстане на 3 дня

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 12:23
До 20 градусов мороза: прогноз погоды в Казахстане на 3 дня
Иллюстративное фото
Синоптики предоставили прогноз погоды по Казахстану на 2, 3 и 4 ноября, передает Tengrinews.kz.

По данным Казгидромета, с прохождением атмосферных фронтов на большей части Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды. Прогнозируются осадки: дождь с переходом в снег, порывистый ветер, туман, гололед, низовая метель.

"В южных, юго-восточных регионах ожидаются сильные осадки. В конце периода с вторжением холодного северо-западного антициклона ожидается постепенное прекращение осадков и значительное понижение температуры воздуха.

На северо-западе ночные температуры понизятся до 15 мороза, на севере, в центре, на востоке до 20 мороза, на юге до 13 мороза, на юго-востоке до 16 мороза", - говорится в сообщении.

Отмечается, что лишь на западе Казахстана в ближайшие три дня ожидается погода без осадков.


Источник: tengrinews.kz
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