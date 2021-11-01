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Врач рассказала, яйца какого цвета лучше не есть

Просмотров:42 Опубликовано: Сегодня, 12:40
Врач рассказала, яйца какого цвета лучше не есть
Иллюстративное фото
По цвету яйца можно определить в нем недостаток кальция. Об этом рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

Как пояснила специалист, белый или коричневый цвет скорлупы во многом зависит от оперения курицы. На полезных качествах продукта это не отражается. При этом яйца с коричневой скорлупой зачастую более крепкие.

«Если человек хочет, чтобы при варке скорлупа треснула с меньшей вероятностью, то лучше брать коричневые яйца. А если они нужны для яичницы, то цвет совершенно не имеет значения», – пояснила Соломатина.

Яйца с голубоватым оттенком могут свидетельствовать о плохом питании курицы, добавила диетолог. Вероятно, птице не хватало кальция. Недостаток этого элемента будет и в яйцах, сообщает «Москва 24».

Соломатина также посоветовала избегать яиц с темными пятнами на скорлупе или неравномерным окрасом. Это может свидетельствовать об испорченности продукта.


Источник: chelny-izvest.ru
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