Врач рассказала, яйца какого цвета лучше не есть

По цвету яйца можно определить в нем недостаток кальция. Об этом рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.
Как пояснила специалист, белый или коричневый цвет скорлупы во многом зависит от оперения курицы. На полезных качествах продукта это не отражается. При этом яйца с коричневой скорлупой зачастую более крепкие.
«Если человек хочет, чтобы при варке скорлупа треснула с меньшей вероятностью, то лучше брать коричневые яйца. А если они нужны для яичницы, то цвет совершенно не имеет значения», – пояснила Соломатина.
Яйца с голубоватым оттенком могут свидетельствовать о плохом питании курицы, добавила диетолог. Вероятно, птице не хватало кальция. Недостаток этого элемента будет и в яйцах, сообщает «Москва 24».
Соломатина также посоветовала избегать яиц с темными пятнами на скорлупе или неравномерным окрасом. Это может свидетельствовать об испорченности продукта.
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