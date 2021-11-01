Казахстан восстанавливает авиасообщение с Азербайджаном

Первые в этом году рейсы будут выполняться уже в ноября.



Авиакомпания Air Astana восстанавливает рейс Алматы — Баку. Он будет выполнятся дважды в неделю с 7 ноября на лайнере Embraer–190 E2. Стоимость билета начинается от 172 тыс. тенге.



Вместе с тем, азербайджанская авиакомпания Azerbaijan Airlines с 6 ноября 2021 планирует начать выполнение полетов по маршруту Алматы – Баку с частотой один рейс в неделю по субботам на воздушном судне типа Аirbus A319.



«Дальнейшее увеличение рейсов в Азербайджан будет зависеть от эпидемиологической ситуации, решений Межведомственной комиссии и решений соответствующих государственных органов Азербайджана», - сообщили 1 ноября в Комитете гражданской авиации Казахстана.



Напомним, Казахстан прервал прямое авиасообщение с Азербайджаном весной 2020 года в начале пандемии COVID-19.

Требования для въезда в Азербайджан



Должны предъявить только ПЦР-тест на коронавирус с отрицательным результатом, сделанный в течение 72 часов до вылета, следующие категории пассажиров:



граждане Азербайджана;

сотрудники и руководители дипломатических представительств и консульств в Азербайджане и члены их семей;

иностранцы, членами семьи которых (супруги, родители, братья, сестры, дети, бабушки, дедушки или внуки) являются гражданами Азербайджана, а также члены семей таких пассажиров – их супруги, родители и дети;

иностранцы, имеющие разрешение на работу в Азербайджане.

иностранцы, имеющие постоянный или временный вид на жительство в Азербайджане, а также члены семей этих пассажиров (родители, супруги или дети в возрасте до 18 лет).



Остальные пассажиры в возрасте 18 лет и старше должны предъявить паспорт вакцинации COVID-19, подтверждающий прохождение полного курса вакцинации (2 дозы). А также сертификат о результатах ПЦР-теста с отрицательным результатом, проведенного в течение 72 часов до вылета. Паспорт вакцинации и сертификат ПЦР-теста должны содержать QR-код. Дети в возрасте до 1 года освобождаются от прохождения ПЦР теста. Дети в возрасте от 1 года до 18 лет должны предоставить только результат ПЦР теста.