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Казахстан восстанавливает авиасообщение с Азербайджаном

Просмотров:456 Опубликовано: Сегодня, 15:47
Казахстан восстанавливает авиасообщение с Азербайджаном
ФОТО: © Depositphotos/Ramilaliyev79
Первые в этом году рейсы будут выполняться уже в ноября.

Авиакомпания Air Astana восстанавливает рейс Алматы — Баку. Он будет выполнятся дважды в неделю с 7 ноября на лайнере Embraer–190 E2. Стоимость билета начинается от 172 тыс. тенге.

Вместе с тем, азербайджанская авиакомпания Azerbaijan Airlines с 6 ноября 2021 планирует начать выполнение полетов по маршруту Алматы – Баку с частотой один рейс в неделю по субботам на воздушном судне типа Аirbus A319.

«Дальнейшее увеличение рейсов в Азербайджан будет зависеть от эпидемиологической ситуации, решений Межведомственной комиссии и решений соответствующих государственных органов Азербайджана», - сообщили 1 ноября в Комитете гражданской авиации Казахстана.

Напомним, Казахстан прервал прямое авиасообщение с Азербайджаном весной 2020 года в начале пандемии COVID-19.
Требования для въезда в Азербайджан

Должны предъявить только ПЦР-тест на коронавирус с отрицательным результатом, сделанный в течение 72 часов до вылета, следующие категории пассажиров:

граждане Азербайджана;
сотрудники и руководители дипломатических представительств и консульств в Азербайджане и члены их семей;
иностранцы, членами семьи которых (супруги, родители, братья, сестры, дети, бабушки, дедушки или внуки) являются гражданами Азербайджана, а также члены семей таких пассажиров – их супруги, родители и дети;
иностранцы, имеющие разрешение на работу в Азербайджане.
иностранцы, имеющие постоянный или временный вид на жительство в Азербайджане, а также члены семей этих пассажиров (родители, супруги или дети в возрасте до 18 лет).

Остальные пассажиры в возрасте 18 лет и старше должны предъявить паспорт вакцинации COVID-19, подтверждающий прохождение полного курса вакцинации (2 дозы). А также сертификат о результатах ПЦР-теста с отрицательным результатом, проведенного в течение 72 часов до вылета. Паспорт вакцинации и сертификат ПЦР-теста должны содержать QR-код. Дети в возрасте до 1 года освобождаются от прохождения ПЦР теста. Дети в возрасте от 1 года до 18 лет должны предоставить только результат ПЦР теста.


Источник: forbes.kz
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