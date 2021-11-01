«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 01 Ноября
+13...+11
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 427.11 KZT
  • €1 = 497.5 KZT
  • 1 RUB = 6.05 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Казахстанка стала абсолютной чемпионкой мира по бодибилдингу

Просмотров:305 Опубликовано: Сегодня, 17:20
Казахстанка стала абсолютной чемпионкой мира по бодибилдингу
настасия Щекотилова. Фото официальных медиапартнеров IFBB EastLabsPhoto
Представительница Казахстана Анастасия Щекотилова стала абсолютной чемпионкой мира на чемпионате по фитнесу и бодибилдингу, прошедшем в Латвии, передает корреспондент Tengrinews.kz.

С 30 октября по 1 ноября в столице Латвии Риге прошел чемпионат мира по бодибилдингу IFBB World Fit Model Championships, проводимый под эгидой международной федерации бодибилдинга и фитнеса. Абсолютной чемпионкой мира по бодибилдингу в номинации "Фитнес-модель" стала алматинка Анастасия Щекотилова.

"Ощущения, конечно, нереальные, но при этом ощущаю спокойствие и удовлетворение, что все сложилось. Не то чтобы рассчитывала победить, но шла к этой победе, делала все что могла, все от меня зависящее, и сложилось так, что все мои усилия оценили. Думаю, это и помогло выиграть, и еще эта победа особенна тем, что я ее разделила со своим тренером, в этот раз она была рядом, что, конечно же, сыграло огромную роль в моей победе", - поделилась впечатлениями девушка.

Казахстанка стала абсолютной чемпионкой мира по бодибилдингу




Девушка по образованию экономист, но с 2019 года решила стать фитнес-моделью. Она тренируется под руководством многократной чемпионки Казахстана по бодибилдингу Улпан Нурбековой. Анастасия успела завоевать титул абсолютной чемпионки кубка Казахстана 2021 года, стала чемпионкой Европы, а также двукратной и абсолютной чемпионкой Arnold Classic 2021.


Источник: tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика