Казахстанка стала абсолютной чемпионкой мира по бодибилдингу

Представительница Казахстана Анастасия Щекотилова стала абсолютной чемпионкой мира на чемпионате по фитнесу и бодибилдингу, прошедшем в Латвии, передает корреспондент Tengrinews.kz.С 30 октября по 1 ноября в столице Латвии Риге прошел чемпионат мира по бодибилдингу IFBB World Fit Model Championships, проводимый под эгидой международной федерации бодибилдинга и фитнеса. Абсолютной чемпионкой мира по бодибилдингу в номинации "Фитнес-модель" стала алматинка Анастасия Щекотилова."Ощущения, конечно, нереальные, но при этом ощущаю спокойствие и удовлетворение, что все сложилось. Не то чтобы рассчитывала победить, но шла к этой победе, делала все что могла, все от меня зависящее, и сложилось так, что все мои усилия оценили. Думаю, это и помогло выиграть, и еще эта победа особенна тем, что я ее разделила со своим тренером, в этот раз она была рядом, что, конечно же, сыграло огромную роль в моей победе", - поделилась впечатлениями девушка.Девушка по образованию экономист, но с 2019 года решила стать фитнес-моделью. Она тренируется под руководством многократной чемпионки Казахстана по бодибилдингу Улпан Нурбековой. Анастасия успела завоевать титул абсолютной чемпионки кубка Казахстана 2021 года, стала чемпионкой Европы, а также двукратной и абсолютной чемпионкой Arnold Classic 2021.