Спецоперация Антикора: появились подробности

Антикоррупционная служба заявила о пресечении деятельности преступных групп, занимавшихся хищением бюджетных средств, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"В результате масштабной спецоперации пресечена деятельность преступных групп из числа лиц подведомственных подразделений и организаций Министерства сельского хозяйства, а также акиматов городов Нур-Султана, Шымкента, Акмолинской, Туркестанской, Жамбылской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Атырауской и Актюбинской областей", - заявил в столице помощник главы Антикоррупционной службы Шынгыс Алекешев.



По его словам, участники преступных групп занимались хищением бюджетных средств, выделенных для субсидирования, а также организовали коррупционную схему системного получения взяток и незаконных вознаграждений от предпринимателей.



"В настоящее время проводятся следственные мероприятия, изъяты вещественные доказательства, установлено более 30 лиц, многие из которых уже дают признательные показания и сотрудничают со следствием. Иная информация в интересах следствия не разглашается", - добавил он.