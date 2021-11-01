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Спецоперация Антикора: появились подробности

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 20:14
Спецоперация Антикора: появились подробности
Иллюстративное фото
Антикоррупционная служба заявила о пресечении деятельности преступных групп, занимавшихся хищением бюджетных средств, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"В результате масштабной спецоперации пресечена деятельность преступных групп из числа лиц подведомственных подразделений и организаций Министерства сельского хозяйства, а также акиматов городов Нур-Султана, Шымкента, Акмолинской, Туркестанской, Жамбылской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Атырауской и Актюбинской областей", - заявил в столице помощник главы Антикоррупционной службы Шынгыс Алекешев.

По его словам, участники преступных групп занимались хищением бюджетных средств, выделенных для субсидирования, а также организовали коррупционную схему системного получения взяток и незаконных вознаграждений от предпринимателей.

"В настоящее время проводятся следственные мероприятия, изъяты вещественные доказательства, установлено более 30 лиц, многие из которых уже дают признательные показания и сотрудничают со следствием. Иная информация в интересах следствия не разглашается", - добавил он.


Источник: tengrinews.kz
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