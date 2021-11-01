Борт президента Кыргызстана не приняли в аэропорту Глазго, где проходит мировой саммит

Самолет ТУ-154, на котором летает президент Кыргызстана Садыр Жапаров, не приняли в аэропорту Глазго, где проходит саммит мировых лидеров по климату. В связи с этим 31 октября Жапаров и сопровождающие его лица полетели в Шотландию на саммит на частном самолете, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на АКИpress.
Оказывается, принимающая сторона уведомила, что борт № 1 Кыргызской Республики не соответствует техническим нормам Евросоюза и Великобритании. В связи с этим Бишкек предупредили о невозможности приземления в стране данного типа самолета.
По некоторым данным, для полета в Глазго кыргызская сторона арендовала частный реактивный самолет бизнес-класса Embraer Lineage 1000 вместимостью 19 пассажиров.
При этом пресс-секретарь президента Кыргызстана Эрбол Султанбаев подчеркнул, что полет кыргызской делегации на климатический саммит на частном самолете является вынужденной мерой.
В настоящее время Жапаров прибыл в Великобританию и 2 ноября планирует выступить с речью на саммите. Кроме того, на полях саммита кыргызский президент проведет встречи с иностранными лидерами, руководителями международных климатических организаций и банков.
Климатический саммит в Глазго станет крупнейшим саммитом, который когда-либо проводился в Великобритании, с участием более 30 тысяч делегатов, включая 120 мировых лидеров, экспертов и правительственных чиновников.
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