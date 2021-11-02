В Казахстане продолжился спад заражений коронавирусом

За прошедшие сутки (1 ноября) в Казахстане зарегистрирован 1 181 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, передает Tengrinews.kz со ссылкой на данные МВК по нераспространению COVID-19.

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Всего в стране подтверждено 941 793 случая, из них за сутки:



в городе Нур-Султане – 145,

в городе Алматы – 145,

в городе Шымкенте – 19,

в Акмолинской области – 118,

в Актюбинской области – 10,

в Алматинской области – 89,

в Атырауской области – 19,

в ВКО – 64,

в Жамбылской области – 13,

в ЗКО – 9,

в Карагандинской области – 131,

в Костанайской области – 79,

в Кызылординской области – 15,

в Мангистауской области – 4,

в Павлодарской области – 168,

в СКО – 137,

в Туркестанской области – 16.