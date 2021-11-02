Путин отреагировал на заход американского военного корабля в Черное море

Президент России Владимир Путин прокомментировал заход в акваторию Черного моря корабля американских ВМС, передает Tengrinews.kz со ссылкой на "Голос Америки".
Как сообщается, флагманский корабль Шестого флота США Mount Whitney направился в Черное море для участия в учениях НАТО.
Путин назвал это частью тенденции к усилению военной активности западных стран вблизи российских границ.
"Корабль США зашел в Черное море - можем посмотреть на него в бинокль либо в прицел соответствующих систем обороны", - сказал российский лидер в ходе совещания с руководством минобороны России и предприятий оборонно-промышленного комплекса.
Путин также заявил, что Россия будет реагировать на попытки других стран нарушить "стратегический паритет", имея в виду глобальную систему противоракетной обороны, развернутую Соединенными Штатами и их союзниками.
"А мы с вами знаем… что некоторые наши зарубежные коллеги не оставляют попыток сломать этот паритет, в том числе с помощью развертывания элементов глобальной противоракетной обороны в непосредственной близости от наших границ. Мы не можем не замечать этих угроз для безопасности России и будем соответствующим образом, адекватно ситуации на это реагировать", - заявил российский лидер.
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