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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Путин отреагировал на заход американского военного корабля в Черное море

Просмотров:850 Опубликовано: Сегодня, 07:17
Путин отреагировал на заход американского военного корабля в Черное море
© vesti.ru
Президент России Владимир Путин прокомментировал заход в акваторию Черного моря корабля американских ВМС, передает Tengrinews.kz со ссылкой на "Голос Америки".

Как сообщается, флагманский корабль Шестого флота США Mount Whitney направился в Черное море для участия в учениях НАТО.

Путин назвал это частью тенденции к усилению военной активности западных стран вблизи российских границ.

"Корабль США зашел в Черное море - можем посмотреть на него в бинокль либо в прицел соответствующих систем обороны", - сказал российский лидер в ходе совещания с руководством минобороны России и предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Путин также заявил, что Россия будет реагировать на попытки других стран нарушить "стратегический паритет", имея в виду глобальную систему противоракетной обороны, развернутую Соединенными Штатами и их союзниками.

"А мы с вами знаем… что некоторые наши зарубежные коллеги не оставляют попыток сломать этот паритет, в том числе с помощью развертывания элементов глобальной противоракетной обороны в непосредственной близости от наших границ. Мы не можем не замечать этих угроз для безопасности России и будем соответствующим образом, адекватно ситуации на это реагировать", - заявил российский лидер.


Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 6 )

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-4
  • Эшметова Светлана
  • Бродяга
  • Галина63
  • watlow
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Василий Кравчук
 Kitcat (Посетители) Сегодня, 09:48
Одно дело военная мощь и возможность загребать и отбирать... и совсем другое дело сделать достойным уровень жизни в стране, где это определённо возможно.

Люди, например, в Крыму воют от нищеты, добрая часть инфраструктуры превращается в труху. Жить дорого, а зарплаты - мизер. Да что там в Крыму...по всей России практически такая ситуация. Жаль людей.
 
-2
  • Kitcat
  • Василий Кравчук
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Эшметова Светлана
  • Галина63
 дорожник (Посетители) Сегодня, 09:40
Путино нечего особо переживать, его авианосец "Крым" абсолютно непотопляем и выдержит столкновение с любой военно-морской армадой

Цитата: Pinochet
и Крым вернет, и Донбас.
не сегодня, но завтра.

На счет Донбасса сильно сомневаюсь, а по Крыму уверен что можете ждать сколько угодно lol

Жить нужно непременно хорошо
 
-1
  • Галина63
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Василий Кравчук
 Kitcat (Посетители) Сегодня, 09:29
Цитата: Космос
Путину нужно попросить у китайцев в аренду " неизвестную подводную гору" для встречи в Черном море незванных гостей.


Чёрное море с каких то пор стало принадлежать России? Или лично Путину?
 
-2
  • Бродяга
  • Галина63
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Василий Кравчук
 Pinochet (Посетители) Сегодня, 09:29
Цитата: Космос
для встречи в Черном море незванных гостей

смотря для кого. для большинства стран, чьи берега омывает Черное море, как раз таки российские "бинокли" и есть незванные гости.
так что пусть сидят на своем берегу и смотрят. больше ничего им и не остается.
 
-2
  • Kitcat
  • Василий Кравчук
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Ирон
  • sergei 66
  • Галина63
 Космос (Посетители) Сегодня, 08:46
Путину нужно попросить у китайцев в аренду " неизвестную подводную гору" для встречи в Черном море незванных гостей. Учитесь у китайцев, как нужно топить любопытных без выстрела! ;)
 
-7
  • Empro
  • Бродяга
  • Ermyndo
  • Kitcat
  • Ирон
  • Галина63
  • watlow
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Dushman
  • Василий Кравчук
 Pinochet (Посетители) Сегодня, 07:42
Корабль США зашел в Черное море - можем посмотреть на него в бинокль либо в прицел соответствующих систем обороны", - сказал российский лидер

все верно. только и посмотреть. ничего сделать не сможет с этим.
и Крым вернет, и Донбас.
не сегодня, но завтра.
 
 

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