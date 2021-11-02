В Facebook подтвердили информацию о соглашении с Казахстаном

Региональный директор по публичной политике компании Meta Джордж Чен подтвердил, что Казахстан стал частью Системы отчетности о контенте, передает Tengrinews.kz.



"У Meta (ранее известной как Facebook) есть специальный онлайн-канал (Система уведомления о контенте, CRS) для правительств всего мира, чтобы сообщать нам о контенте, который, по их мнению, нарушает местное законодательство. Казахстан стал частью CRS", - написал в Facebook региональный директор по публичной политике Meta Джордж Чен.



Между тем в Министерстве информации и общественного развития отметили, что это внутренняя информационная система компании Meta, используемая для организации взаимодействия с правительственными органами в части направления уведомлений о выявляемом на платформах Facebook и Instagram контенте, содержащем нарушения как глобальной контентной политики Meta, так и требований национальных законодательств государств, имеющих доступ к системе.



"CRS предоставляет прямой канал связи для уполномоченных органов государств мира, а теперь и Республики Казахстан - с международной командой компании Meta, отвечающей за контентную политику", - заявили в министерстве.



В ведомстве считают, что использование CRS позволяет повысить оперативность принимаемых мер по удалению вредоносного контента и в целом эффективность проводимой работы по противодействию распространению противоречащих законодательству материалов на платформах Facebook и Instagram.



1 ноября в Министерстве информации и общественного развития (МИОР) Казахстана заявили о том, что ведомство и Facebook пришли к соглашению о тесном сотрудничестве по вопросам противодействия вредоносному контенту с акцентом на защиту прав детей в интернете.



Директор Meta Platforms по политическим коммуникациям в Азиатско-Тихоокеанском регионе Бен Макконаги заявил, что компания не выпускала совместного заявления с правительством Казахстана.



Глава министерства Аида Балаева позже заявила, что переговоры велись с региональным офисом компании Meta по региону Китая, Монголии и Центральной Азии с местом дислокации в Гонконге. По ее словам, текст совместного заявления был полностью согласован с руководством этого офиса.