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"Казахстанские дипломы недействительны в России": в МОН ответили на рассылку

Просмотров:443 Опубликовано: Сегодня, 18:32
"Казахстанские дипломы недействительны в России": в МОН ответили на рассылку
Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов
В казахстанских мессенджерах и соцсетях распространяется сообщение о том, что дипломы собственного образца казахстанских вузов недействительны в России. Эту информацию опровергли в Министерстве образования и науки, передает Tengrinews.kz со ссылкой на StopFake.kz.

Автор рассылаемого сообщения рассказывает, что ее сын закончил в этом году Карагандинский университет имени академика Букетова, диплом которого при устройстве на работу в России не признали, а также назвали "неизвестно чем".

"В уполномоченном органе сказали, что такие дипломы Россия не признает, только дипломы государственного образца, а это, мол, неизвестно что. Также сказали, что таких людей много в этом году, но помочь ничем не могут, идите учитесь заново. Мы тратили огромные деньги на обучение, учеба четыре года, и все впустую. Как так?! Неужели нельзя что-то сделать, чтобы признавали дипломы в других странах?! Почему должны сейчас страдать наши дети", - говорится в сообщении.

В пресс-службе Министерства образования и науки эту информацию опровергли, а также отметили, что казахстанские дипломы как государственного, так и собственного образца казахстанских вузов соответствуют международным стандартам.

"Дипломы собственного образца позволяют повысить конкуренцию среди отечественных вузов, соответственно, и качество образовательных услуг", - сообщила пресс-секретарь министерства Молдир Абдуалиева.

В ведомстве добавили, что и Казахстан, и Россия являются подписантами Лиссабонской конвенции, которая предусматривает признание квалификаций, относящихся к высшему образованию.

Также в МОН подчеркнули, что Казахстан является первой центральноазиатской страной, ставшей членом Болонской декларации и полноправным участником европейского образовательного пространства.


Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 2 )

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  • Космос
  • синдбад
  • Aktauskii
 Kitcat (Посетители) Сегодня, 19:12
Просто зная об уровня коррупции в РК работотдетьль конечно будет сомневаться. Хотя нормальный работодатель смотрит далеко не на диплом.

Другое дело что с дипломами определённых вузов точно никуда не примут. О каком ВУЗе я говорю - знает весь город.
 
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  • Космос
  • Empro
  • ЁмоЁ
 дорожник (Посетители) Сегодня, 18:56
Мой, еще советский, диплом, полученный в Алма-Ате, как и четвертая группа по электробезопасности не вызвали ни у кого никаких сомнений при приеме на работу в госпредприятие РФ

Жить нужно непременно хорошо
 
 

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