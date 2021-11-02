"Казахстанские дипломы недействительны в России": в МОН ответили на рассылку

В казахстанских мессенджерах и соцсетях распространяется сообщение о том, что дипломы собственного образца казахстанских вузов недействительны в России. Эту информацию опровергли в Министерстве образования и науки, передает Tengrinews.kz со ссылкой на StopFake.kz.



Автор рассылаемого сообщения рассказывает, что ее сын закончил в этом году Карагандинский университет имени академика Букетова, диплом которого при устройстве на работу в России не признали, а также назвали "неизвестно чем".



"В уполномоченном органе сказали, что такие дипломы Россия не признает, только дипломы государственного образца, а это, мол, неизвестно что. Также сказали, что таких людей много в этом году, но помочь ничем не могут, идите учитесь заново. Мы тратили огромные деньги на обучение, учеба четыре года, и все впустую. Как так?! Неужели нельзя что-то сделать, чтобы признавали дипломы в других странах?! Почему должны сейчас страдать наши дети", - говорится в сообщении.



В пресс-службе Министерства образования и науки эту информацию опровергли, а также отметили, что казахстанские дипломы как государственного, так и собственного образца казахстанских вузов соответствуют международным стандартам.



"Дипломы собственного образца позволяют повысить конкуренцию среди отечественных вузов, соответственно, и качество образовательных услуг", - сообщила пресс-секретарь министерства Молдир Абдуалиева.



В ведомстве добавили, что и Казахстан, и Россия являются подписантами Лиссабонской конвенции, которая предусматривает признание квалификаций, относящихся к высшему образованию.



Также в МОН подчеркнули, что Казахстан является первой центральноазиатской страной, ставшей членом Болонской декларации и полноправным участником европейского образовательного пространства.