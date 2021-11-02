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В Индонезии археологи нашли сокровища затерянного "острова золота"

Просмотров:388 Опубликовано: Сегодня, 20:41
В Индонезии археологи нашли сокровища затерянного "острова золота"
Фото Спутник
Дайверы подняли со дна реки сотни статуэток, храмовых колоколов, инструментов, зеркал, монет и керамики. Среди артефактов статуя Будды в натуральную величину, стоимость которой оценивается в миллионы долларов.
БИШКЕК, 2 ноя — Sputnik. В Индонезии команда подводных археологов нашла на дне реки Муси золотые сокровища, возраст которых превышает 1 000 лет. Об открытии написал научный журнал Live Science.

В Индонезии археологи нашли сокровища затерянного "острова золота"



Специалисты считают, что им удалось найти легендарный "остров золота" — так называли давно затерянный город Шривиджая, столицу одноименного малайского царства. Сообщается, что королевство таинственным образом исчезло в XIV веке, с ним вместе исчезли несметные сокровища.


​В ходе исследования ученые и дайверы подняли со дна реки сотни статуэток, храмовых колоколов, инструментов, зеркал, монет и керамики. Они нашли золотые рукояти мечей и золотые с рубинами кольца, резные кувшины, винные кубки и флейты в форме павлинов. Среди артефактов статуя Будды в натуральную величину, усыпанная драгоценными камнями, стоимостью несколько миллионов долларов.

"Эта история похожа на сказку о Синбаде-мореходе, но она произошла на самом деле. С мелководья всплыли сверкающее золото и драгоценности, которые принадлежали этому богатейшему из королевств", — рассказывает британский морской археолог Шон Кингсли.
Сообщается, что большинство артефактов датируются VII-X веками нашей эры.


Источник: Спутник
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