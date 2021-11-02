Алматинские хирурги вытащили из женщины гигантского червя весом 7,5 кг

Алматинские врачи спасли 42-летнюю женщину, в печени которой был обнаружен 7,5-килограммовый эхинококк. Хирурги были удивлены: по их словам, такой огромный эхинококк встречается редко, передает ЭК.Как рассказал корреспонденту ЭК заведующий хирургическим отделениям № 2 городской клинической больницы № 7 Муса САХИПОВ, жительница Алматинской области узнала о черве в печени, обратившись за исследованием причин своей сезонной аллергии.У нее в октябре началась аллергия. Она обратилась к терапевту по месту жительства, там же сделала УЗИ-исследование. Именно УЗИ обнаружило огромного эхинококка в ее печени,говорит Муса САХИПОВ.Далее она пришла в частный медицинский центр. Как оказалось, его врачи не хотели рисковать, проводя такую сложную операцию. Женщине посоветовали обратиться в городскую клиническую больницу.Операция, проведенная 26 октября, длилась 9 часов. Женщина потеряла 500 миллилитров крови. Мы сделали переливание крови,— информирует Муса САХИПОВ.В данный момент женщина уже переведена из реанимации в обычную палату.