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Алматинские хирурги вытащили из женщины гигантского червя весом 7,5 кг

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 22:17
ОАлматинские хирурги вытащили из женщины гигантского червя весом 7,5 кг
©ЭК/Андрей ХАЛИН
Алматинские врачи спасли 42-летнюю женщину, в печени которой был обнаружен 7,5-килограммовый эхинококк. Хирурги были удивлены: по их словам, такой огромный эхинококк встречается редко, передает ЭК.
Как рассказал корреспонденту ЭК заведующий хирургическим отделениям № 2 городской клинической больницы № 7 Муса САХИПОВ, жительница Алматинской области узнала о черве в печени, обратившись за исследованием причин своей сезонной аллергии.

У нее в октябре началась аллергия. Она обратилась к терапевту по месту жительства, там же сделала УЗИ-исследование. Именно УЗИ обнаружило огромного эхинококка в ее печени,

говорит Муса САХИПОВ.

Алматинские хирурги вытащили из женщины гигантского червя весом 7,5 кг



Далее она пришла в частный медицинский центр. Как оказалось, его врачи не хотели рисковать, проводя такую сложную операцию. Женщине посоветовали обратиться в городскую клиническую больницу.

Операция, проведенная 26 октября, длилась 9 часов. Женщина потеряла 500 миллилитров крови. Мы сделали переливание крови,

— информирует Муса САХИПОВ.

В данный момент женщина уже переведена из реанимации в обычную палату.


Источник: Экспресс-К
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