1312 заболевших коронавирусом зарегистрировано за сутки в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 1312 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает Tengrinews.kz со ссылкой на данные Межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19.



Из них:



в Нур-Султане - 140,

в Алматы - 166,

в Шымкенте - 35,

в Акмолинской области - 105,

в Актюбинской области - 18,

в Алматинской области - 91,

в Атырауской области - 20,

в Восточно-Казахстанской области - 75,

в Жамбылской области - 11,

в Западно-Казахстанской области - 49,

в Карагандинской области - 145,

в Костанайской области -114 ,

в Кызылординской области - 24,

в Мангистауской области - 5,

в Павлодарской области - 156,

в Северо-Казахстанской области - 145,

в Туркестанской области - 13.



Всего с начала пандемии в стране подтверждено 943 105 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.