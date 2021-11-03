США разрешили вакцинировать детей от коронавируса. Следующий Казахстан?

Федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США разрешили вакцинировать детей от пяти до 11 лет препаратом от коронавируса производства американской компании Pfizer и германской BioNTech. Об этом сообщает ТАСС, передает Azattyq Rýhy.



Члены комиссии ЦКПЗ единогласно проголосовали за то, чтобы рекомендовать детям вакцинироваться двумя дозами указанного препарата.



Одна доза вакцины для детей указанного возраста будет составлять примерно третью часть от дозы взрослого человека. Вторая доза будет вводиться с интервалом в три недели. Уточнятся, что вакцина для детей может появиться в продаже уже в пятницу.



Ранее в октябре президент США Джо Байден заявил, что США готовы к вакцинации от COVID-19 всех детей в стране в возрасте от пяти до 11 лет. По его словам, родители «с нетерпением ждут вакцин».



Напомним, министр здравоохранения РК Алексей Цой на вопрос о вакцинации казахстанских детей младше 12 лет сообщил следующее:



«Действительно, такие клинические исследования были проведены в США, хорошие результаты. Сейчас идет процедура регистрации уже новых требований в США. Как только официально будут внесены такие изменения в инструкцию самим производителем, конечно, Казахстан тоже будет рассматривать этот вопрос», - сказал в начале октября Цой.



При этом он подчеркнул, что вакцинация будет проводиться исключительно с согласия родителей.