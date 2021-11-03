Казахстанцам сообщили об изменениях в правилах въезда в США

С 8 ноября въезд на территорию США будет разрешен только лицам, имеющим подтверждающий сертификат (паспорт) вакцинации против COVID-19 препаратами, одобренными управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США или ВОЗ, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на сайт МИД РК.



В список одобренных входят такие вакцины как Pfizer-BioNTech, Moderna, Johnson&Johnson, AstraZeneca, Covishield, BIBP/Sinopharm, Sinovac.



Данные сертификаты должны быть оформлены по варианту, утвержденному государственным органом, ответственным за вакцинацию. Подлинность указанных документов будет проверяться сотрудниками авиакомпаний при регистрации до вылета в США.



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Вместе с тем, новые требования не распространяются на детей до 18 лет, людей с документально подтвержденными противопоказаниями к вакцинации, а также на госслужащих или членов их семей, имеющие визы дипломатической, служебной и транзитной категорий, и сотрудников международных организаций.



Ранее также сообщалось о необходимости помимо паспорта вакцинации иметь при себе отрицательный результат теста на COVID-19, сделанного за три дня до приезда в США.