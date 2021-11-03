«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 03 Ноября
+14...+12
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 427.59 KZT
  • €1 = 495.92 KZT
  • 1 RUB = 5.94 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Ударившего судоисполнителя в Алматы мужчину не накажут

Просмотров:564 Опубликовано: Сегодня, 12:07
Ударившего судоисполнителя в Алматы мужчину не накажут
Фото: Tengrinews.kz
Расследование будет прекращено из-за отсутствия состава преступления. Об этом сообщил заместитель начальника управления полиции Алматы Рустам АБДРАХМАНОВ.

Замначальника полиции сообщил, что изначально уголовное дело зарегистрировали по 409-й статье — воспрепятствование деятельности судебных исполнителей, передает ЭК.

"В ходе расследования были установлены факты, что незадолго до нападения судоисполнитель пнул того человека, тем самым спровоцировав его на такие действия. Существующая видеозапись была нами изучена и приобщена к материалам уголовного дела. В связи с этим говорить о том, что собственник пристройки воспрепятствовал нормальной деятельности судоисполнителя, мы не можем", — рассказал АБДРАХМАНОВ, добавив, что за отсутствием состава преступления расследование будет прекращено в ближайшие дни.

Как уже писал ЭК, конфликт между хозяином пристройки и ЧСИ произошел в начале октября во время сноса пристройки в Бостандыкском районе Алматы. Одна из свидетельниц заявила журналистам, что судоисполнитель Адиль ЕРМЕКОВ первым пнул владельца имущества и послал его на три буквы. Об этом же ЭК рассказал и сам хозяин пристройки Максот ИСКАКОВ.


Источник: exk.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 2 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Мaрат (Посетители) Сегодня, 13:40
Надо на пристава завести уголовку.

Никто кредиты Вам возвращать не будет. После девальваций и подорожания всего - люди просто пойдут в банк и возьмут своё безвозмездно. Будем бороться с Вами до талого.

А мужику, к которому пришли - респект! Красиво он его всё-таки.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • arelav_74
 Pinochet (Посетители) Сегодня, 12:57
у на судоисполнителя не хотят завести уголовное дело о превышении служебных полномочий?
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика