Ударившего судоисполнителя в Алматы мужчину не накажут

Расследование будет прекращено из-за отсутствия состава преступления. Об этом сообщил заместитель начальника управления полиции Алматы Рустам АБДРАХМАНОВ.



Замначальника полиции сообщил, что изначально уголовное дело зарегистрировали по 409-й статье — воспрепятствование деятельности судебных исполнителей, передает ЭК.



"В ходе расследования были установлены факты, что незадолго до нападения судоисполнитель пнул того человека, тем самым спровоцировав его на такие действия. Существующая видеозапись была нами изучена и приобщена к материалам уголовного дела. В связи с этим говорить о том, что собственник пристройки воспрепятствовал нормальной деятельности судоисполнителя, мы не можем", — рассказал АБДРАХМАНОВ, добавив, что за отсутствием состава преступления расследование будет прекращено в ближайшие дни.



Как уже писал ЭК, конфликт между хозяином пристройки и ЧСИ произошел в начале октября во время сноса пристройки в Бостандыкском районе Алматы. Одна из свидетельниц заявила журналистам, что судоисполнитель Адиль ЕРМЕКОВ первым пнул владельца имущества и послал его на три буквы. Об этом же ЭК рассказал и сам хозяин пристройки Максот ИСКАКОВ.