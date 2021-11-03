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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Сколько в день тратит на продукты министр нацэкономики Асет Иргалиев

Просмотров:509 Опубликовано: Сегодня, 12:45
Сколько в день тратит на продукты министр нацэкономики Асет Иргалиев
© Sputnik
НУР-СУЛТАН, 3 ноя — Sputnik. Министр национальной экономии Асет Иргалиев рассказал, сколько денег тратит в день на продукты его семья.

Журналисты поинтересовались у министра о том, в курсе ли он цен на продукты и непродовольственные товары, а также о жалобах казахстанцев на постоянный рост цен.

Иргалиев отметил, что цены растут не только в Казахстане, но и во всем мире. Мировая инфляция достигла 33%, в Казахстане по итогам октября сложилась на уровне 8,9%.



Отвечая на вопрос о затратах на продукты питания в своей семье, министр запутался.

"В день на еду на семью мы тратим 50-60 тысяч тенге", - ответил в кулуарах мажилиса министр. Но на уточняющий вопрос - "это в месяц?" - ответил утвердительно.

"Как и все (мы покупаем – Sputnik) – хлеб, молоко, сахар. У нас такая же семья, как у вас", - добавил глава Миннацэкономики.

Асет Иргалиев подчеркнул, что сейчас правительство делает все, чтобы источники доходов граждан росли. Для этого разрабатывают различные государственные программы, открываются новые рабочие места.

Отметим, что в среднем министры Казахстана получают зарплату от 600 до 1,2 миллиона тенге в зависимости от стажа работы.


Источник: sputniknews.kz
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Комментарии ( 4 )

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Bandit (Посетители) Сегодня, 15:13
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Мaрат (Посетители) Сегодня, 13:44
Обычные захватчики.

Не считаю его министром.
 
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  • синдбад
 Pluto (Посетители) Сегодня, 13:42
Интересно кто нибудь поверил в эти рассказни министра? 50-60 тысяч это наверное оплата за доставку купленного?
 
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  • Ну Ну
  • синдбад
  • User_90
  • arelav_74
 Pinochet (Посетители) Сегодня, 12:55
Иргалиев отметил, что ...Мировая инфляция достигла 33%, в Казахстане по итогам октября сложилась на уровне 8,9%.

у нас как обычно министры то ли в космосе летают то ли с Луны падают головой об землю
 
 

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