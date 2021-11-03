Сколько в день тратит на продукты министр нацэкономики Асет Иргалиев

НУР-СУЛТАН, 3 ноя — Sputnik. Министр национальной экономии Асет Иргалиев рассказал, сколько денег тратит в день на продукты его семья.Журналисты поинтересовались у министра о том, в курсе ли он цен на продукты и непродовольственные товары, а также о жалобах казахстанцев на постоянный рост цен.Иргалиев отметил, что цены растут не только в Казахстане, но и во всем мире. Мировая инфляция достигла 33%, в Казахстане по итогам октября сложилась на уровне 8,9%.Отвечая на вопрос о затратах на продукты питания в своей семье, министр запутался."В день на еду на семью мы тратим 50-60 тысяч тенге", - ответил в кулуарах мажилиса министр. Но на уточняющий вопрос - "это в месяц?" - ответил утвердительно."Как и все (мы покупаем – Sputnik) – хлеб, молоко, сахар. У нас такая же семья, как у вас", - добавил глава Миннацэкономики.Асет Иргалиев подчеркнул, что сейчас правительство делает все, чтобы источники доходов граждан росли. Для этого разрабатывают различные государственные программы, открываются новые рабочие места.Отметим, что в среднем министры Казахстана получают зарплату от 600 до 1,2 миллиона тенге в зависимости от стажа работы.