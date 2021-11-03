Суд отклонил иск банка к жене алматинского стрелка

Суд отказался удовлетворять требования банка, который просил не препятствовать ему пользоваться имуществом семьи алматинского стрелка Игоря Дужнова, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Бостандыкского районного суда.



Как сообщили в суде, ранее банк победил на торгах по покупке залогового имущества Анаид Демирчян, которая является женой Дужнова. Ей принадлежало нежилое помещение с земельным участком. Отмечается, что 30 апреля этого года банк зарегистрировал на себя право собственности на данный объект.



"Требования предъявлены к Демирчян, хотя фактически и юридически она не является владельцем спорного имущества. Более того, суду не представлены доказательства, что Демирчян препятствует банку, как собственнику, пользоваться указанным нежилым помещением", - сообщили в пресс-службе районного суда.



Также судом установлено, что эту недвижимость арендуют четыре физических лица. Отмечается, что бывшая собственница Демирчян передала данное имущество в аренду третьим лицам. Последние фактически и занимают данные нежилые помещения.



"При этом договоры аренды не оспорены банком. Хотя они были заключены с Демирчян до того, как банк зарегистрировал на себя право собственности, то есть на законных основаниях на длительный срок, а точнее на 12 месяцев.



С учетом этого при вынесении решения суд пришел к выводу, что истцом был избран неправильный способ защиты своих прав. В удовлетворении иска отказано. Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано сторонами", - подытожили в суде.



Напомним, вечером 20 сентября владелец одного из домов в микрорайоне Акбулак открыл огонь из охотничьего ружья. Он стрелял по людям, которые прибыли исполнять решение суда о выселении. В результате инцидента алматинский стрелок убил пятерых человек. В числе погибших двое полицейских и судисполнитель, а также новый хозяин дома и свидетель-понятой. Отметим, что в ходе стрельбы чудом осталась жива сестра нового хозяина дома.



По словам свидетелей, весь инцидент со стрельбой произошел за одну минуту. Отметим, что полиция задержала подозреваемого в убийстве пятерых человек без применения оружия. Этот момент очевидцы сняли на видео.



Позже к журналистам вышла жена алматинского стрелка Анаида Демирчян. Она рассказала некоторые подробности инцидента и событий, которые предшествовали этому. По словам женщины, ее мужа довели до отчаяния банк и частные судебные исполнители. Также она обратилась к Президенту Казахстана. После этого на инцидент отреагировал Касым-Жомарт Токаев.



Как стало известно, спор за этот дом возник из-за невыплаты кредита. Он был взят в банке под залог данной недвижимости. После этого дом перешел в собственность финансовой организации, а затем был продан частному лицу. В Палате частных судисполнителей отметили, что должник с 2020 года неоднократно был уведомлен о необходимости освободить дом.



Пока в доме, где произошла трагедия, будет жить семья арестованного стрелка Игоря Дужнова. Выселение также будет отсрочено из-за наступления зимы, так как выселять людей из дома в холодное время года не положено по закону.



Сам "Банк ЦентрКредит" уже пояснил спорную ситуацию с домом. Также стало известно, что суд рассмотрит жалобу жены подозреваемого на решение о выселении, но позже дело отложили из-за смерти нового хозяина.



Между тем депутат Мажилиса Андрей Линник призвал ограничить возможности банков, снизить ставки по кредитам и срочно принять закон о банкротстве физических лиц. После этого банки Казахстана решили приостановить продажу единственного жилья и выселение заемщиков. Но это касается лишь заемщиков, относящихся к категории социально уязвимых слоев населения. Также вы можете прочитать, как часто казахстанцы жалуются на банки.



Отметим, что Игорю Дужнову девять раз выставляли запрет на выезд из страны. Кроме того, он задолжал не только банкам, но брал в долг деньги у людей.