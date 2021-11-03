Вслед за дизелем в Казахстане подорожал и бензин

В Казахстане вслед за дизелем подорожал и бензин, передает Azattyq Rýhy со ссылкой на kolesa.kz.



Нынешний 2021 год на казахстанском топливном рынке сложно назвать спокойным, особенно для владельцев дизельных автомобилей. Дважды в этом году они столкнулись с дефицитом солярки и следующим за ним ростом цен.



Последний кризис начался в начале осени, после чего все крупные АЗС подняли стоимость дизеля до отметки 230 тенге за литр. Между тем зимнее топливо предлагают покупать и по 370 тенге. В такую сумму оно оценивается на АЗС Royal Petrol и Petrol Asia, к примеру.



С бензином ситуация в последние месяцы была куда спокойнее. Цены на АИ-92 держались в пределах 168 -175 тенге. Дороже всех 92-й отпускала сеть «Газпрома». Однако с середины октября вверх поползла и стоимость бензина.



Для примера: на АЗС Helios ценники на АИ-92 в промежутке с 20 октября по 1 ноября сменили трижды - сначала с 173 до 174 тенге, а затем на 177 и 178 тенге.



На сегодняшний день практически все крупные АЗС отпускают 92-й по 178 тенге за литр.



Единственным исключением является «Газпром», где за литр хотят 179 тенге. Естественно, вместе с 92-м подорожал и АИ-95. Его стоимость варьируется между 205 и 214 тенге.