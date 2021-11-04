Мать напала с ножом на ребенка в Алматинской области

В поселке Отеген батыр Алматинской области 10-летнему мальчику нанесла ножевые ранения собственная мать. В соцсетях отмечают, что ей мерещились "герои из TikTok", которые хотят ее убить, передает Tengrinews.kz.



В Департаменте полиции Алматинской области сообщили, что 3 ноября около 15.00 в детскую больницу поселка Отеген батыр Илийского района с множественными ножевыми ранениями госпитализировали 10-летнего мальчика.



"В ходе проверки установлено, что ножевые ранения нанесла 37-летняя мать ребенка. В отношении матери назначена судебно-психиатрическая экспертиза, решается вопрос о водворении ее в психологический диспансер", - сообщили в полиции.



По данному факту ведется досудебное расследование согласно статье 106 Уголовного кодекса "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Назначен ряд экспертиз.



По информации Instagram-паблика "Сердитый талдыкорганец", врачей вызвал дедушка мальчика, когда увидел в доме "кровавое побоище". В публикации подчеркивается, что врачи насчитали на теле ребенка 16 колото-резаных ножевых ранений спины, шеи, кистей рук.



Автор публикации утверждает, что мать ребенка последние три дня вела себя странно.



"Пряталась от всех в доме. Говорила, что ее хотят убить герои из TikTok. А сын показался ей одним из участников игры. <...> К счастью, она не успела напасть на свою 7-летнюю дочь", - отмечается в публикации Instagram.