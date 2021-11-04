«Позор министерству»: Дикий Арман раздал по $2 тыс проигравшим на ЧМ боксерам

В Сети появилось видео, на котором криминальный авторитет из Казахстана Арман Джумагельдиев раздает деньги спортсменам, оставшимся без титула на чемпионате мира по боксу в Белграде, передает ИА «NewTimes.kz».
На кадрах ролика, опубликованных в группе megapolis.kz в Instagram, криминальный авторитет отсчитывает деньги и вручает их проигравшим спортсменам.
«Это до какого уровня позора скатилось наше министерство культуры и спорта, что криминальный авторитет ведет себя как министр. Дикий Арман раздал проигравшим на чемпионате мира по боксу спортсменам 2 тыс долларов», − говорится в описании к публикации.
Пользователи Сети оценили жест Армана Джумагельдиева и поблагодарили его в комментариях.
«Хоть какая-то поддержка», «Молодец! Хоть как, но поддерживает ребят. Он не ворует, а раздает», «Красавчик! Лично присутствовал и поддерживал наших, еще финансового поддержал!» − пишут они.
Среди прочих появились и те, кто раскритиковал деятельность министерство культуры и спорта РК. По мнению пользователей, для ведомства добрый жест криминального авторитета является позором.
«Тот момент, когда у Армана благодарности гораздо больше, чем у министерства культуры и спорта!», «А власть что сделала для наших − пусть даже проигравших спортсменов?», «Министерству – позор, никакой поддержки, лишь бы деньги в карман», «Пацан делает то, что должно было делать правительство», − считают комментаторы.
С 25 октября в Белграде проходит чемпионат мира-2021 по боксу.
2 ноября 20-летний казахстанец Махмуд Сабырхан провел свой бой в рамках 1/4 финала в весовой категории до 54 килограммов. Соперником Сабырхана, которого на турнире называют одним из главных претендентов на золото, стал бразилец Мишель Тринидад. Казахстанец не оставил ему шансов, выиграв единогласным решением судей, — 5:0. Выйдя в полуфинал, Сабырхан гарантировал себе медаль чемпионата мира, которая стала второй для сборной Казахстана.
Позже капитан сборной Казахстана по боксу Абылайхан Жусупов встречался с Баатарсухийном Чинзоригом из Монголии и выиграл единогласным решением судей со счетом 5:0. Дойдя до полуфинала, Жусупов гарантировал себе медаль чемпионата мира, которая стала третьей для сборной Казахстана.
Сакен Бибосынов встречался с Юберхеном Мартинесом из Колумбии — серебряным призером Олимпиады-2016 в Рио и обладателем бронзы ЧМ-2017. Казахстанец победил раздельным решением судей, при этом во втором раунде с него сняли балл. Выход в полуфинал гарантировал Бибосынову медаль чемпионата мира, которая стала четвертой для сборной Казахстана.
В весовой категории до 57 килограммов соперником Серика Темиржанова стал Эдуард Савин из России. Казахстанец выиграл по итогам трех раундов единогласным решением судей — 5:0. Дойдя до полуфинала, Темиржанов гарантировал себе медаль чемпионата мира, которая стала пятой для сборной Казахстана.
Темиртас Жусупов первым из сборной Казахстана вышел в полуфинал, что гарантирует ему медаль чемпионата мира.