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«Позор министерству»: Дикий Арман раздал по $2 тыс проигравшим на ЧМ боксерам

Просмотров:714 Опубликовано: Сегодня, 12:32
«Позор министерству»: Дикий Арман раздал по $2 тыс проигравшим на ЧМ боксерам
Коллаж: ИА «NewTimes.kz»
В Сети появилось видео, на котором криминальный авторитет из Казахстана Арман Джумагельдиев раздает деньги спортсменам, оставшимся без титула на чемпионате мира по боксу в Белграде, передает ИА «NewTimes.kz».

На кадрах ролика, опубликованных в группе megapolis.kz в Instagram, криминальный авторитет отсчитывает деньги и вручает их проигравшим спортсменам.

«Это до какого уровня позора скатилось наше министерство культуры и спорта, что криминальный авторитет ведет себя как министр. Дикий Арман раздал проигравшим на чемпионате мира по боксу спортсменам 2 тыс долларов», − говорится в описании к публикации.

Пользователи Сети оценили жест Армана Джумагельдиева и поблагодарили его в комментариях.

«Хоть какая-то поддержка», «Молодец! Хоть как, но поддерживает ребят. Он не ворует, а раздает», «Красавчик! Лично присутствовал и поддерживал наших, еще финансового поддержал!» − пишут они.

Среди прочих появились и те, кто раскритиковал деятельность министерство культуры и спорта РК. По мнению пользователей, для ведомства добрый жест криминального авторитета является позором.

«Тот момент, когда у Армана благодарности гораздо больше, чем у министерства культуры и спорта!», «А власть что сделала для наших − пусть даже проигравших спортсменов?», «Министерству – позор, никакой поддержки, лишь бы деньги в карман», «Пацан делает то, что должно было делать правительство», − считают комментаторы.

С 25 октября в Белграде проходит чемпионат мира-2021 по боксу.

2 ноября 20-летний казахстанец Махмуд Сабырхан провел свой бой в рамках 1/4 финала в весовой категории до 54 килограммов. Соперником Сабырхана, которого на турнире называют одним из главных претендентов на золото, стал бразилец Мишель Тринидад. Казахстанец не оставил ему шансов, выиграв единогласным решением судей, — 5:0. Выйдя в полуфинал, Сабырхан гарантировал себе медаль чемпионата мира, которая стала второй для сборной Казахстана.

Позже капитан сборной Казахстана по боксу Абылайхан Жусупов встречался с Баатарсухийном Чинзоригом из Монголии и выиграл единогласным решением судей со счетом 5:0. Дойдя до полуфинала, Жусупов гарантировал себе медаль чемпионата мира, которая стала третьей для сборной Казахстана.

Сакен Бибосынов встречался с Юберхеном Мартинесом из Колумбии — серебряным призером Олимпиады-2016 в Рио и обладателем бронзы ЧМ-2017. Казахстанец победил раздельным решением судей, при этом во втором раунде с него сняли балл. Выход в полуфинал гарантировал Бибосынову медаль чемпионата мира, которая стала четвертой для сборной Казахстана.

В весовой категории до 57 килограммов соперником Серика Темиржанова стал Эдуард Савин из России. Казахстанец выиграл по итогам трех раундов единогласным решением судей — 5:0. Дойдя до полуфинала, Темиржанов гарантировал себе медаль чемпионата мира, которая стала пятой для сборной Казахстана.

Темиртас Жусупов первым из сборной Казахстана вышел в полуфинал, что гарантирует ему медаль чемпионата мира.



Источник: newtimes.kz
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Комментарии ( 3 )

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Username (Посетители) Сегодня, 14:11
Брать деньги у криминального авторитета так себе затея. Сегодня он тебя на 2к зелёных подогрел, а завтра “по братски" по просит в лес съездить помочь мусор вывезти
 
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Adai11 (Посетители) Сегодня, 13:02
Правильно сказали, нашим чинушам лишь свои карман заполнить, а он Арман, хотя бы поддержал и морально и материально, хвала и честь ему druzhba
 
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Мaрат (Посетители) Сегодня, 13:01
Арман, помоги нам пожалуйста разобраться с рассадчиками тюльпанов и точечной застройкой!
 
 

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