«Позор министерству»: Дикий Арман раздал по $2 тыс проигравшим на ЧМ боксерам

В Сети появилось видео, на котором криминальный авторитет из Казахстана Арман Джумагельдиев раздает деньги спортсменам, оставшимся без титула на чемпионате мира по боксу в Белграде, передает ИА «NewTimes.kz».На кадрах ролика, опубликованных в группе megapolis.kz в Instagram, криминальный авторитет отсчитывает деньги и вручает их проигравшим спортсменам.«Это до какого уровня позора скатилось наше министерство культуры и спорта, что криминальный авторитет ведет себя как министр. Дикий Арман раздал проигравшим на чемпионате мира по боксу спортсменам 2 тыс долларов», − говорится в описании к публикации.Пользователи Сети оценили жест Армана Джумагельдиева и поблагодарили его в комментариях.«Хоть какая-то поддержка», «Молодец! Хоть как, но поддерживает ребят. Он не ворует, а раздает», «Красавчик! Лично присутствовал и поддерживал наших, еще финансового поддержал!» − пишут они.Среди прочих появились и те, кто раскритиковал деятельность министерство культуры и спорта РК. По мнению пользователей, для ведомства добрый жест криминального авторитета является позором.«Тот момент, когда у Армана благодарности гораздо больше, чем у министерства культуры и спорта!», «А власть что сделала для наших − пусть даже проигравших спортсменов?», «Министерству – позор, никакой поддержки, лишь бы деньги в карман», «Пацан делает то, что должно было делать правительство», − считают комментаторы.С 25 октября в Белграде проходит чемпионат мира-2021 по боксу.2 ноября 20-летний казахстанец Махмуд Сабырхан провел свой бой в рамках 1/4 финала в весовой категории до 54 килограммов. Соперником Сабырхана, которого на турнире называют одним из главных претендентов на золото, стал бразилец Мишель Тринидад. Казахстанец не оставил ему шансов, выиграв единогласным решением судей, — 5:0. Выйдя в полуфинал, Сабырхан гарантировал себе медаль чемпионата мира, которая стала второй для сборной Казахстана.Позже капитан сборной Казахстана по боксу Абылайхан Жусупов встречался с Баатарсухийном Чинзоригом из Монголии и выиграл единогласным решением судей со счетом 5:0. Дойдя до полуфинала, Жусупов гарантировал себе медаль чемпионата мира, которая стала третьей для сборной Казахстана.Сакен Бибосынов встречался с Юберхеном Мартинесом из Колумбии — серебряным призером Олимпиады-2016 в Рио и обладателем бронзы ЧМ-2017. Казахстанец победил раздельным решением судей, при этом во втором раунде с него сняли балл. Выход в полуфинал гарантировал Бибосынову медаль чемпионата мира, которая стала четвертой для сборной Казахстана.В весовой категории до 57 килограммов соперником Серика Темиржанова стал Эдуард Савин из России. Казахстанец выиграл по итогам трех раундов единогласным решением судей — 5:0. Дойдя до полуфинала, Темиржанов гарантировал себе медаль чемпионата мира, которая стала пятой для сборной Казахстана.Темиртас Жусупов первым из сборной Казахстана вышел в полуфинал, что гарантирует ему медаль чемпионата мира.