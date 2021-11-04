Токаев жестко высказался по поводу топливного кризиса в Казахстане

НУР-СУЛТАН, 4 ноя — Sputnik. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаева раскритиковал работу правительства за возникновение в стране дефицита нефтепродуктов, сообщает Акорда.



По словам главы государства, топливный кризис был "создан искусственно".



"Несмотря на растущие объемы переработки нефти и проведенную модернизацию НПЗ, правительство с Фондом "Самрук-Казына" не смогли предотвратить возникновение дефицита нефтепродуктов. Непонятно, почему не были задействованы запасы госматрезерва и инфраструктура МЧС? Имеется возможность хранения в госматрезерве до 50 тысяч тонн дизельного топлива. Этого достаточно для того, чтобы пройти острый период без ценовых потрясений и дефицита", - заявил Токаев, выступая на совещании по вопросам развития моногородов в Экибастузе.



Глава государства также высказался по поводу качества модернизации НПЗ. Он обратился с вопросом, почему после 2 триллионов тенге на модернизацию заводов продолжаются внеплановые остановки НПЗ на ремонт.



"Я обращаюсь к правительству, эти вопросы надо решать, принимая на себя ответственность. Если речь идет о повышении тарифов и цен, то нужно с предельной откровенностью заявить нашим гражданам, что это необходимая мера с учетом международного рынка. Еще раз говорю, правительство должно брать на себя такую ответственность. А для чего существует правительство? Другого органа у нас нет. Поэтому дайте мне вариант решения, поскольку это требуют конкретных ответов. Иначе в подобной ситуации страна будет оказываться постоянно", - отметил президент.



Он подчеркнул, Казахстан отказался от ценового регулирования нефтепродуктов.



"Но это не значит, что все должно быть пущено на самотек. Может быть регулирование стоит вернуть, раз рынок работает только для себя, а не для граждан", - подчеркнул Токаев.



Он озвучил поручения для Администрации президента - привлекая, в случае необходимости, правоохранительные органы, разобраться в причинах возникновения дефицита и предложить пакет системных мер по реформированию отрасли.



Дефицит топлива в Казахстане: что произошло



Отметим, в конце октября Касым-Жомарт Токаев раскритиковал ведомства за возникший в Казахстане дефицит топлива.



Глава государства указал на недопустимость сложившейся ситуации на внутреннем рынке ГСМ и подверг критике работу ведомств, допустивших резкое снижение запасов топлива в стране.



Напомним, плановая приостановка на ремонт Павлодарского нефтехимического завода, которая происходит каждый год, привела к жалобам от авиакомпаний и аэропортов на нехватку топлива. В авиакомпании SCAT и в воздушной гавани Нур-Султана даже заявили, что из-за дефицита авиатоплива могут быть сорваны регулярные авиаперевозки, или подорожают билеты для потребителей.



Ранее казахстанцы массово жаловались на качество дизельного топлива и дефицит газа на заправках.



На днях вице-министр энергетики Казахстана Асет Магауов, отвечая на вопрос о ценах на дизельное топливо после стабилизации внутреннего рынка, заверил, что они пойдут вниз, однако затруднился ответить, на сколько, пояснив, что все будет зависеть от рынка.